"Il mondo sulle spalle": il libro di Giulio Napolitano ad Avellino Il ritratto del padre Giorgio tra la politica e il privato al Circolo della Stampa

Al Circolo della Stampa di Avellino è stato presentato il libro di Giulio Napolitano, "Il mondo sulle spalle", ritratto politico e privato di Giorgio Napolitano. "Volevo raccontare l'importanza dell'elemento umano nella politica. In particolare, per mio padre e per gli uomini e le donne di quella generazione, c'era un senso di responsabilità forte nell'impegno politico e c'era anche un'austerità in quell'immagine pubblica. - ha affermato Giulio Napolitano - Ho voluto raccontare anche la politica vissuta tutti i giorni dentro le mura di casa e far emergere questo elemento della tenerezza di mio padre, che era ignoto e che nel libro racconto e descrivo anche attraverso le sue lettere e le corrispondenze private e familiari".

"Grande senso di responsabilità"

"Giorgio Napolitano è stato uno statista e questo libro ci restituisce anche il privato, una persona che anche nel privato era così come la vedevamo noi pubblicamente. - ha sottolineato il sindaco di Avellino, Nello Pizza - Una persona molto rigorosa, con un grande senso delle istituzioni, una persona che ha vissuto anni difficili non rinunciando a fare scelte anche impopolari proprio per questo grande senso di responsabilità che aveva".

"Ha lavorato per la Repubblica"

"Abbiamo scelto di presentare questo volume e di discutere intorno a essoper l'etica che impersona una figura come Giorgio Napolitano. - ha rimarcato Luigi Fiorentino, presidente del Centro di Ricerca "Guido Dorso" - Si tratta di una persona che per tutta la sua vita ha lavorato per la Repubblica, nelle istituzioni, a difesa della Costituzione, sempre con una prospettiva riformista, cioè volta a dare risposte ai problemi concreti e mai a fare declamazioni lanciate nel vuoto senza un senso vero".

"Grande rigore morale e coerenza"

"Giorgio Napolitano è stato il primo Presidente chiamato a doveri supplementari come Presidente della Repubblica. La sua lezione è quella di un grande uomo di Stato che ha dedicato la vita alla politica e alle istituzioni. - ha affermato il segretario regionale del PD, Piero De Luca - L'ha fatto con grande rigore morale e coerenza, senza rinunciare mai ad esprimere le proprie idee, ma sempre con rispetto per la propria comunità e con un grande rispetto per il Paese. Ha vissuto la politica come una missione".