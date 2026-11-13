Autostazione di Avellino, Acconcia: "Un punto di riferimento per la città" "Un hub fondamentale per il territorio"

"Vedere l’Autostazione diventare sempre più un punto di riferimento per chi si sposta ad Avellino e nel territorio è una grande soddisfazione.

Sin dal mio insediamento ho lavorato per aprire una struttura che la città attendeva da decenni. Dopo anni di cantiere fermo, abbiamo affrontato le sospensioni legate alla pandemia e le complessità amministrative, fino a consegnarla alla città nel 2022.

Da lunedì l’Autostazione rafforzerà il suo ruolo di hub di interscambio, rendendo più semplice per i cittadini passare da un autobus all’altro per raggiungere la scuola, il lavoro o tornare a casa.

Ringrazio Sita Sud per la collaborazione e il Comune di Avellino per il lavoro condiviso che ha accompagnato questo passaggio».

È quanto dichiara l’amministratore unico di Air Campania, Anthony Acconcia, in occasione della riorganizzazione dei servizi che partirà lunedì 16 novembre, con il trasferimento delle linee Sita Sud presso l’Autostazione di via Fariello.

Per accogliere i nuovi servizi, AIR Campania, azienda di trasporto pubblico locale interamente partecipata dalla Regione Campania, ha riorganizzato gli stalli. Le corse di SITA SUD partiranno dagli stalli n. 12 e n. 12bis.

Da lunedì saranno operativi anche alcuni adeguamenti ai servizi Air Campania

La corsa della linea U10/13AV, attualmente in partenza da Bellizzi alle ore 7:30, sarà anticipata alle 7:25. Una volta raggiunta Piazza Libertà, proseguirà lungo corso Europa, via Guido Dorso e via Marconi, fino all’Autostazione di via Fariello.

In attuazione dell’ordinanza del Comune di Avellino n. 635/2026, da lunedì saranno attive due nuove fermate in via Giuseppe Zigarelli, a servizio delle direttrici urbane ed extraurbane del bacino di Avellino.

Nell’ambito del piano di esercizio scolastico, presso il capolinea di Bellizzi Irpino sarà garantita, alle ore 7:35, la coincidenza in direzione del Liceo di Atripalda. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito aircampania.it, nella sezione avvisi.