Avellino, Moscati: quando le favole diventano parte del percorso di cura Giornata mondiale della prematurità 2026

Una voce familiare che racconta una favola, il suono delle parole che accompagna i primi giorni di vita, il legame tra madre e figlio che si rafforza anche attraverso la lettura. È questa la nuova esperienza di umanizzazione delle cure che l’Unità operativa di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino si prepara a sperimentare e che sarà al centro delle iniziative organizzate in occasione della Giornata mondiale della Prematurità, che si celebra quest’anno domenica 15 novembre.

Dopo l’esperienza della musicoterapia, l’attenzione si concentra ora sulla lettura precoce, con l’obiettivo di coinvolgere le mamme nel racconto ad alta voce di storie e favole ai propri bambini, anche durante il ricovero in Terapia intensiva. «La cura di un neonato prematuro non si esaurisce nell’assistenza clinica, ma comprende anche tutto ciò che può favorirne il benessere e lo sviluppo – sottolinea il Direttore dell’Unità operativa di neonatologia e Tin, Sabino Moschella –. Proprio in virtù degli eccellenti risultati ottenuti con la musicoterapia, vogliamo ora esplorare le potenzialità della lettura precoce, coinvolgendo sempre di più i genitori nel percorso assistenziale. È un ulteriore passo nel percorso di umanizzazione delle cure che portiamo avanti da anni, affiancando alle competenze e alle tecnologie interventi sempre più attenti alle esigenze dei nostri piccoli pazienti e delle loro famiglie».

Proprio “La voce che cura: la lettura precoce in Tin come ponte d’amore e di sviluppo” sarà il tema centrale dell’appuntamento in programma domenica, a partire dalle ore 10:30, nell’aula magna della Città ospedaliera (contrada Amoretta, primo piano, settore B). L’incontro si aprirà con i saluti della Direzione Strategica e del Direttore del Dipartimento Materno-Infantile. Sarà poi Moschella a introdurre il tema della lettura. Seguiranno gli interventi di Adriana Rocco, Paola Parisi e Maria Pescatore, dedicati all’esperienza del Moscati nel follow-up del neonato pretermine, e di Claudia Cioffi, che illustrerà il programma “Nati per Leggere” e il suo adattamento al contesto intensivo. Consiglia Aquino presenterà, infine, la guida Nati per Leggere, uno strumento pensato per accompagnare e incoraggiare la lettura fin dai primi mesi di vita.

Ma la Giornata mondiale della prematurità sarà soprattutto, come ormai tradizione, un’occasione di incontro e di festa per i bambini nati troppo presto e per le loro famiglie. Piccoli guerrieri che hanno affrontato la loro prima battaglia per la vita proprio tra le mura dell’ospedale e che domenica vi faranno ritorno, insieme ai genitori, per ritrovare medici, infermieri e operatori che li hanno accompagnati nei momenti più delicati. A rendere ancora più gioioso l’appuntamento saranno i clown di Missione Sorriso. Per celebrare la ricorrenza, inoltre, la facciata della Città ospedaliera si illuminerà di viola, colore simbolo della prematurità, come segno di vicinanza a tutti i bambini nati prima del termine e alle loro famiglie.