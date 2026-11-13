Montecalvo Irpino: creatività e valorizzare della tradizione artigianale

I "Giganti di paglia": simboli di identità, memoria e appartenenza

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Il primo posto a pari merito è motivo di grande soddisfazione e testimonia il valore di un’iniziativa capace di mettere in luce il talento e la dedizione dei partecipanti.

Montecalvo Irpino.  

"Un importante riconoscimento arriva dal concorso “I Giganti Buoni”, promosso dal Comune di Montecalvo Irpino, dove un altro gigante di paglia ha conquistato il primo premio a pari merito, distinguendosi per creatività, originalità e capacità di valorizzare una tradizione artigianale profondamente legata al territorio.

Un risultato che premia l’impegno, la passione e il lavoro di chi, attraverso la lavorazione della paglia, riesce a trasformare un materiale semplice e naturale in una vera e propria opera d’arte".

Ad affermarlo è Carlo Iannace figura simbolo della lotta contro il tumore al seno in Irpinia, nel Sannio e in Campania.

Il concorso “I Giganti Buoni” rappresenta un’importante occasione per riscoprire e valorizzare le tradizioni locali, dando spazio alla fantasia, alla manualità e alla cultura popolare. I giganti di paglia, con la loro imponenza e il loro fascino, diventano così simboli di identità, memoria e appartenenza.

Il primo posto a pari merito è motivo di grande soddisfazione e testimonia il valore di un’iniziativa capace di mettere in luce il talento e la dedizione dei partecipanti.

Un riconoscimento che celebra non soltanto una creazione artistica, ma anche il legame con le tradizioni e la bellezza di un sapere che merita di essere tramandato e custodito.

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