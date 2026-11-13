Montecalvo Irpino: creatività e valorizzare della tradizione artigianale I "Giganti di paglia": simboli di identità, memoria e appartenenza

"Un importante riconoscimento arriva dal concorso “I Giganti Buoni”, promosso dal Comune di Montecalvo Irpino, dove un altro gigante di paglia ha conquistato il primo premio a pari merito, distinguendosi per creatività, originalità e capacità di valorizzare una tradizione artigianale profondamente legata al territorio.

Un risultato che premia l’impegno, la passione e il lavoro di chi, attraverso la lavorazione della paglia, riesce a trasformare un materiale semplice e naturale in una vera e propria opera d’arte".

Ad affermarlo è Carlo Iannace figura simbolo della lotta contro il tumore al seno in Irpinia, nel Sannio e in Campania.

Il concorso “I Giganti Buoni” rappresenta un’importante occasione per riscoprire e valorizzare le tradizioni locali, dando spazio alla fantasia, alla manualità e alla cultura popolare. I giganti di paglia, con la loro imponenza e il loro fascino, diventano così simboli di identità, memoria e appartenenza.

Il primo posto a pari merito è motivo di grande soddisfazione e testimonia il valore di un’iniziativa capace di mettere in luce il talento e la dedizione dei partecipanti.

Un riconoscimento che celebra non soltanto una creazione artistica, ma anche il legame con le tradizioni e la bellezza di un sapere che merita di essere tramandato e custodito.