Dentecane: Marion Santorelli premiata per la promozione della lingua Inglese La sfida era quella di superare l'isolamento geografico e le barriere d'apprendimento

È fuori di dubbio ormai che Marion Santorelli sia tra le più brave e attive insegnanti di lingua inglese non solo in Irpinia, a Dentecane, ma sul suolo nazionale. E Marion è così appassionata da ricevere un premio direttamente nella ambasciata del Regno Unito in Italia.

Le docenti Miriam Angarano e Annalisa Simone, accompagnate dal responsabile del centro esami english language certification Avellino.

L'associazione Slang Aps di Dentecane

"In una zona rurale isolata, la nostra sfida era superare l'isolamento geografico e le barriere d'apprendimento, garantendo un'istruzione linguistica d'eccellenza senza costringere le famiglie a spostarsi nei centri urbani. Insieme a Cambridge, abbiamo portato in sede oltre 200 certificazioni e adottato il project-based learning affiancato alle tecnologie digitali (Write & Improve, AI literacy).

La formazione continua e la sinergia con il Centro Esami Englush Language Certification Avellino ci hanno permesso di creare percorsi inclusivi su misura, integrando mindfulness e student agency per allievi con BES. Il risultato è un impatto reale: studenti cresciuti con noi dallo Starters al C1 accedono a facoltà come Medicina in inglese. I ragazzi hanno applicato la lingua in contesti reali, vincendo concorsi con board game digitali e raccontando la propria esperienza su Rai Parlamento per il contest #DonareMiDona. Dimostriamo che la didattica inclusiva e di qualità trasforma il territorio (Agenda 2030)".