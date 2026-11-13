Serino, droga per il clan Fezza-De Vivo: accolta l'eccezione territoriale L'inchiesta ha mosso i primi passi nel Serinese

di Paola Iandolo

Droga per conto del clan Fezza De Vivo: gli atti tornano alla Procura di Salerno che dovrà inviarli per competenza territoriale ai magistrati della Procura di Napoli. Questa la decisione dopo il braccio di ferro tra Antimafia di Salerno e le difese nel processo con rito abbreviato ai componenti del gruppo attivo tra il Serinese e l'Agro Nocerino, collegato al clan Fezza-De Vivo di Pagani, che smistava grossi quantitativi di cocaina e hashish da Spagna e paesi dell’Est sgominato da un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno condotta dai militari del Gico della Guardia di Finanza.

La decisione del gup di Salerno

Il Gup del Tribunale di Salerno D’Agostino ha accolto l’eccezione di competenza territoriale per undici imputati, tutti, secondo la Dda di Salerno, partecipi del gruppo guidato dal ventiseienne di Montoro Mario D’Angelo. Gli imputati erano stati raggiunti da un decreto di giudizio immediato ottenuto dal pm antimafia Elena Guarino e successivamente i loro legali hanno avanzato l’istanza di rito abbreviato. A partire dallo stesso Mario D’Angelo, difeso dall’avvocato Domenico Dello Iacono, a processo per l’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio e alcuni episodi di detenzione ai fini dello spaccio. Insieme a lui ci sono Gianluca Alfieri residente a Serino, difeso dall’avvocato Generoso Pagliarulo, Bartolomeo Brancaccio di Scafati, difeso dall’avvocato Vincenzo Salomone, Silvestro D’Agostino di Santa Lucia di Serino, difeso dall’avvocato Alberico Villani, Giulio De Feo di San Michele di Serino, difeso dall’avvocato Nello Pizza (per cui la misura cautelare è stata attenuata con i domiciliari in provincia di Treviso), Andrea Della Gala di San Giuseppe Vesuviano, difeso dall’avvocato Saverio Campana del foro di Napoli, El Naggar Omar di Serino, difeso dagli avvocati Carmine Freda e Francescantonio Maffettone, Irace Alfonso difeso dall’avvocato Matteo Feccia del foro di Nocera,Dario Pisacreta di Santa Lucia di Serino, difeso dall’avvocato Loredana De Risi (chiesta la revoca della misura), Raffaele Taddio classe 2003, Cesenatico, difeso dall’avvocato Nicola D’Archi (chiesta la revoca della misura) e Tommaso Tirozzi difeso dall’avvocato De Marco Pasquale Davide. Intanto anche a Pisacreta e Taddio sono stati concessi i domiciliari fuori regione.



La questione sollevata



Le difese avevano riproposto in aula l’eccezione di competenza territoriale relativa all’indagine, che, come sostenuto da i difensori, sulla scorta di una pronuncia della Sesta Sezione Penale della Cassazione relativa al ricorso presentato dai legali di El Naggar Omar, doveva individuarsi a Napoli, perché i fatti che avevano dato origine alle indagini avevano come genesi un sequestro di droga nel Serinese a carico di Silvestro D’Agostino. Il Gup ha sciolto la riserva e trasmesso di nuovo gli atti alla Dda di Salerno.