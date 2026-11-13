Ariano e Monteforte: Don Peppe Diana, la memoria diventa impegno Scuole protagoniste della cultura della legalità

Don Peppe Diana, la memoria diventa impegno: le scuole di Monteforte e Ariano protagoniste della cultura della legalità

Il 16 novembre l'incontro nazionale UCIIM con Antonio Mattone. Due comunità scolastiche irpine unite nell'educazione alla cittadinanza attiva e ai valori della Costituzione.

Trasformare la memoria in consapevolezza e la legalità in un impegno quotidiano. È questo il significato dell'incontro dedicato a don Giuseppe Diana, promosso nell'ambito della seconda edizione di «Educare con la Memoria», il percorso formativo nazionale organizzato da UCIIM Varese – Sezione «Paolo Borsellino e Rocco Chinnici», in collaborazione con UCIIM Lombardia.

L'appuntamento si terrà lunedì 16 novembre 2026, dalle ore 20:45 alle 22:15, e vedrà la partecipazione di Antonio Mattone, giornalista, scrittore e portavoce della Comunità di Sant'Egidio, autore del volume «Il Casalese di Dio. Don Peppe Diana: storia, omicidio, verità».

Un'iniziativa che coinvolge anche il territorio irpino attraverso la partecipazione dell'Istituto Comprensivo «Aurigemma» di Monteforte Irpino e dell'Istituto Comprensivo «Calvario-Covotta-Don Lorenzo Milani» di Ariano Irpino.

Due comunità scolastiche, una visione educativa condivisa

Le due istituzioni scolastiche sono unite da un comune percorso educativo che pone al centro la cultura della legalità, il rispetto della persona, la solidarietà e la cittadinanza attiva.

A guidare entrambe le realtà è la dirigente scolastica prof.ssa Filomena Colella, titolare dell'I.C. «Aurigemma» di Monteforte Irpino e dirigente reggente dell'I.C. «Calvario-Covotta-Don Lorenzo Milani» di Ariano Irpino.

Una responsabilità condivisa che favorisce il dialogo tra le due comunità educative e rafforza una progettualità fondata sui valori costituzionali: libertà, uguaglianza, giustizia, dignità umana e rispetto dei diritti.

È la stessa dirigente scolastica, professoressa Filomena Colella, a sottolineare quanto la partecipazione delle due comunità scolastiche all’iniziativa rappresenti il un'importante occasione per ribadire il ruolo della scuola non soltanto nella trasmissione delle conoscenze, ma soprattutto nella formazione di cittadini consapevoli, responsabili e capaci di riconoscere e contrastare ogni forma di sopraffazione.

Don Peppe Diana, una testimonianza per le nuove generazioni

La dirigente aggiunge : “ La figura di don Peppe Diana, assassinato dalla camorra il 19 marzo 1994 a Casal di Principe, continua a rappresentare un esempio straordinario di coraggio civile e responsabilità verso la propria comunità.

Il suo impegno, espresso anche attraverso il documento «Per amore del mio popolo», offre alle nuove generazioni una testimonianza concreta di come la libertà e la giustizia richiedano partecipazione, responsabilità e capacità di non rimanere indifferenti.

Ricordare don Diana significa quindi andare oltre la commemorazione e trasformare la memoria in uno strumento educativo, capace di collegare la storia ai comportamenti quotidiani e ai principi della Costituzione.

La collaborazione tra le scuole di Monteforte Irpino e Ariano Irpino testimonia proprio questa volontà: fare della scuola un presidio di democrazia, inclusione e legalità, in costante dialogo con il territorio.”

L'appuntamento in diretta YouTube

L'incontro sarà presentato da Filippo Tomasello e Alessandro Guastella, in rappresentanza di UCIIM Varese – Sezione «Paolo Borsellino e Rocco Chinnici».

L'iniziativa, rivolta a docenti, dirigenti scolastici ed educatori e riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito ai sensi della Direttiva n. 170/2016, sarà liberamente accessibile al pubblico attraverso la diretta sul canale YouTube UCIIM Media.

Lunedì 16 novembre 2026, dalle 20:45 alle 22:15, la memoria di don Peppe Diana diventerà occasione di confronto e impegno educativo.

Perché educare alla legalità significa insegnare alle nuove generazioni non soltanto a conoscere i propri diritti, ma anche a esercitare con responsabilità i propri doveri, contribuendo alla costruzione di una società più giusta e democratica.