Travolto dal trattore, Brunoro muore ad appena 48 anni: lutto a San Martino Padre di tre figlie, un uomo apprezzato da tutti per la sua generosità

Una tragedia immane che ha sconvolto un'intera comunità. San Martino Valle Caudina piange la prematura scomparsa di Brunoro Varrecchia. L'uomo, 48 anni, è deceduto all'ospedale "San Pio" di Benevento, dov'era ricoverato da qualche giorno in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente agricolo.

Brunoro era stato travolto da un trattore, che lo aveva centrato in pieno: le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. Nelle scorse ore era stato lanciato anche un appello a donare sangue, per provare a dare una mano al 48enne.

Tutto inutile, purtroppo: Brunoro è deceduto in ospedale. Lascia la moglie e tre figlie. Sui social sono stati tantissimi i messaggi di lutto e cordoglio per la tragedia.

Un grande lavoratore e soprattutto una persona perbene, da tutti conosciuto e riconosciuto come un uomo buono e sempre disponibile con tutti.