Italia Domani: "Menarini Flumeri non può restare sospesa nel vuoto" L'intervento della segretaria provinciale Anna Ansalone

"Menarini Flumeri non può restare sospesa nel vuoto. Serve un impegno chiaro su commesse e futuro industriale.

Lo stabilimento di Flumeri è uno dei pochi presidi produttivi italiani nel settore degli autobus. In un Paese che importa gran parte dei mezzi che circolano sulle sue strade, lasciare questo impianto in una condizione di incertezza cronica significa rinunciare a competenze, posti di lavoro e a una pezzo di autonomia industriale".

Lo scrive in una nota la segreteria provinciale Italia Domani - Marco Rizzo di Avellino Anna Ansalone.

"I dati lo dicono con chiarezza: il mercato italiano degli autobus è vivo e in trasformazione, trainato dalla domanda di mezzi a basse emissioni. Eppure la produzione nazionale resta debole, frammentata e troppo dipendente dall’andamento discontinuo delle gare pubbliche. Senza una programmazione pluriennale delle flotte del trasporto pubblico locale, nessun progetto industriale può reggere.

Italia Domani Marco Rizzo Avellino chiede al Governo e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di intervenire con decisioni concrete:

Attivare un tavolo permanente su Menarini e sulla filiera nazionale degli autobus.

Definire un Piano nazionale di rinnovo delle flotte del TPL che dia continuità produttiva e visibilità agli investimenti.

Sostenere la modernizzazione degli impianti e lo sviluppo di una filiera integrata nella Valle Ufita.

Favorire l’ingresso di un partner industriale capace di portare tecnologie, volumi e mercati internazionali;

Accompagnare l’internazionalizzazione dell’azienda.

Chiediamo anche alla Regione Campania di fare la propria parte, promuovendo interventi immediati a tutela dell’occupazione e del futuro produttivo dello stabilimento.

Il futuro di Menarini non è solo una questione aziendale. È una questione di politica industriale. O si costruisce un progetto credibile, con garanzie sulle commesse e una visione di medio periodo, oppure si accetta di perdere un pezzo importante della capacità manifatturiera del Mezzogiorno. I lavoratori di Flumeri non possono continuare a vivere nell’incertezza. Servono scelte, non rinvii.