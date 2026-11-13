Truffa agli anziani: dieci raggiri sventati grazie alla campagna di prevenzione Il dato positivo arriva dal mandamento baianese e Monteforte Irpino

Il comando provinciale dei carabinieri di Avellino, nel proseguire la costante azione di contrasto al fenomeno delle truffe in danno di persone anziane, sta intensificando le iniziative di prevenzione e sensibilizzazione volte a contrastare tale odioso crimine.

Nel solco delle linee programmatiche dettate dal Prefetto di Avellino Franca Fico, l’Arma irpina, anche attraverso i numerosi incontri di prossimità con la cittadinanza, sta contribuendo a creare una vera e propria rete di collaborazione sul territorio che, grazie alle segnalazioni che giungono alle stazioni dei carabinieri capillarmente diffuse nei vari comuni, consente di diramare informazioni in tempo reale e attivare tempestivamente i necessari controlli.

E proprio grazie a questa attività informativa, nella giornata di ieri, ben dieci anziani tra il mandamento baianese e il comune di Monteforte Irpino hanno riconosciuto la truffa tentata da un interlocutore telefonico che, presentatosi come sedicente appartenente alle forze di polizia, chiedeva il pagamento di denaro o la consegna di monili in oro.

Le vittime hanno avvisato i carabinieri della compagnia di Baiano che, intensificando immediatamente la vigilanza nelle zone interessate, hanno evitato ulteriori tentativi di truffa e avviato le indagini.

Il comando provinciale dei carabinieri di Avellino rinnova l’invito a prestare la massima attenzione a questo tipo di truffe, spesso rivolte in particolare alle persone anziane.

Determinante, ancora una volta, si è rivelata l’attività di informazione e sensibilizzazione che i Carabinieri stanno portando avanti da tempo in tutta la provincia, attraverso incontri pubblici finalizzati a fornire ai cittadini, in particolare alle persone anziane, gli strumenti utili per riconoscere i tentativi di truffa e difendersi da tali raggiri.

È fondamentale non fidarsi di chi, con telefonate, messaggi o visite a domicilio, chiede denaro o oggetti preziosi sostenendo di agire per conto di familiari in difficoltà o per presunte cauzioni. In tali circostanze è opportuno verificare immediatamente con il familiare interessato e segnalare ogni episodio sospetto al “112” o al più vicino comando dei carabinieri.