Emergency Avellino-Benevento: proiezione del film "The Sea" Uno sguardo sulla realtà del conflitto israelo-palestinese

l gruppo Avellino-Benevento di Emergency invita la cittadinanza alla proiezione del film “The Sea”, del regista israeliano Shai Carmeli Pollak, in programma sabato 14 novembre 2026, alle ore 17.00, presso la Sala Blu dell’ex Carcere Borbonico, in Piazzetta De Marsico ad Avellino.

Il film affronta, attraverso una storia intensa e profondamente umana, il tema della libertà di movimento e del diritto dei bambini a vivere la propria infanzia, offrendo uno sguardo sulla realtà del conflitto israelo-palestinese.

L’iniziativa vuole essere un’occasione di incontro, riflessione e sensibilizzazione sui temi della pace, dei diritti umani e della dignità di ogni persona, valori che sono al centro dell’impegno di Emergency.