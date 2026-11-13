Avellino: incendio in una cella, agente salva 4 persone e finisce in ospedale Troise (UILFP): "Intervento coraggioso, ha consentito di evitare conseguenze ancora più gravi"

"Ancora un pomeriggio di tensione e paura per la Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Avellino, dove si è verificato un grave episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche. Secondo quanto appreso, un detenuto di origine magrebina, avrebbe appiccato un incendio all'interno della propria camera detentiva, nella quale, oltre a lui, si trovavano altri tre detenuti. Momenti di grande concitazione, con il fumo che ha rapidamente invaso la cella e una situazione che richiedeva un intervento immediato": ecco quanto presentato dalla UILFP Polizia Penitenziaria.

Il comunicato

"Provvidenziale si è rivelato l'intervento di un agente di Polizia Penitenziaria che, accortosi tempestivamente della gravità della situazione, ha dapprima provveduto a domare le fiamme utilizzando un estintore e successivamente si è adoperato per portare in salvo tutti i detenuti rimasti all'interno della camera detentiva. Un intervento coraggioso e tempestivo, che ha consentito di evitare conseguenze ancora più gravi. Tuttavia, il prezzo di questa operazione lo ha pagato proprio l'agente intervenuto, che, a causa dell'inalazione dei fumi e dei problemi riscontrati alla saturazione, è stato trasportato presso l'ospedale Moscati di Avellino in codice arancione per le necessarie cure e gli accertamenti sanitari. Sull'accaduto interviene Raffaele Troise, responsabile della UIL FP Polizia Penitenziaria di Avellino, che esprime il proprio plauso e la propria vicinanza all'agente protagonista dell'intervento, complimentandosi con lui per la professionalità, il sangue freddo e il senso del dovere dimostrati in una situazione di estremo pericolo. Un ringraziamento viene rivolto anche a tutto il personale di Polizia Penitenziaria presente in servizio, che quotidianamente opera in condizioni di grande difficoltà e con responsabilità enormi. «Ancora una volta - sottolinea Troise - gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria dimostrano, con i fatti, cosa significhi svolgere il proprio lavoro mettendo a rischio la propria incolumità per salvaguardare quella degli altri. All'agente coinvolto va il nostro più sentito ringraziamento, con l'augurio di una pronta e completa guarigione».

Ma quanto accaduto riporta inevitabilmente al centro dell'attenzione la grave situazione in cui versa la Casa Circondariale di Avellino, dove il problema del sovraffollamento oramo arrivato a 700, continua a rappresentare una criticità che non può più essere sottovalutata. La presenza di un numero eccessivo di detenuti, unita alle difficoltà operative e alla carenza di risorse umane, determina condizioni di lavoro sempre più complesse e aumenta i rischi per la sicurezza del personale e degli stessi detenuti. Episodi come quello odierno evidenziano quanto sia delicato l'equilibrio all'interno delle sezioni detentive e quanto sia fondamentale poter contare su organici adeguati, strumenti idonei e condizioni di sicurezza realmente garantite.

«Non si può continuare a chiedere al personale di fronteggiare situazioni di emergenza e di pericolo con risorse sempre più limitate. Il sovraffollamento non è soltanto un problema numerico, ma una questione che incide direttamente sulla sicurezza, sulla gestione quotidiana delle sezioni e sull'incolumità degli operatori. Servono interventi concreti e urgenti, prima che si verifichino episodi dalle conseguenze ancora più gravi». La UIL FP Polizia Penitenziaria di Avellino continuerà a mantenere alta l'attenzione sulle condizioni lavorative del personale e sulla sicurezza dell'istituto, affinché agli agenti venga finalmente garantita la possibilità di svolgere il proprio delicato servizio in condizioni dignitose e sicure. Oggi, ancora una volta, il coraggio e la professionalità della Polizia Penitenziaria hanno fatto la differenza. Ma non si può affidare la sicurezza di un carcere soltanto al coraggio dei suoi agenti".