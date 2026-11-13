Futuro nazionale: prosegue percorso di crescita e consolidamento del movimento L'avvocato Dimitri Moretti nominato responsabile regionale dipartimento ordinamento processuale

Prosegue il percorso di crescita e consolidamento di Futuro Nazionale in Campania. L’avvocato Dimitri Monetti assume l’incarico di Responsabile regionale del Dipartimento Ordinamento Processuale del partito.

Un nuovo e importante incarico che valorizza le competenze professionali e l’esperienza istituzionale di una figura di primo piano del panorama politico e forense irpino e sannita.

Avvocato cassazionista, già Vicesindaco del Comune di Cervinara, assistente di materie giuridiche presso l’Università degli Studi del Sannio, rappresentante di interessi presso la Camera dei Deputati e componente del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, Monetti porta in Futuro Nazionale un patrimonio significativo di conoscenze giuridiche, esperienza amministrativa e sensibilità istituzionale.

La sua nomina si inserisce nel percorso di strutturazione dei dipartimenti regionali, chiamati a contribuire all’elaborazione delle proposte programmatiche e alla costruzione di una classe dirigente qualificata, capace di affrontare con competenza le questioni fondamentali della vita pubblica e istituzionale.

L’Ordinamento Processuale rappresenta, del resto, un ambito di particolare rilevanza per un partito che intende porre al centro della propria proposta politica i principi di certezza del diritto, efficienza della giustizia, tutela delle garanzie individuali e autorevolezza delle istituzioni.

"La nomina dell’avvocato Monetti - dichiarano i dirigenti di Futuro Nazionale - rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di crescita del partito in Campania. Abbiamo scelto di affidare questo importante settore a un professionista di comprovata esperienza, che unisce una solida preparazione giuridica a una significativa conoscenza delle dinamiche amministrative e istituzionali. Siamo certi che saprà offrire un contributo prezioso all'elaborazione delle nostre proposte e al rafforzamento della nostra presenza sul territorio".

L’ingresso di Dimitri Monetti nel gruppo dirigente regionale conferma inoltre la volontà di Futuro Nazionale di investire sulle competenze, valorizzando personalità provenienti da esperienze professionali e amministrative di rilievo.

Il partito guidato dal Generale Roberto Vannacci prosegue così il proprio radicamento in Campania, con l’obiettivo di costruire una proposta politica riconoscibile, autorevole e capace di coinvolgere nuove energie e professionalità.