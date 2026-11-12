Lioni-Grottaminarda: fumata nera in Regione a Napoli Nuovo messaggio da parte del sindaco del comune ufitano Marcantonio Spera

Nuovo messaggio del sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera, questa volta sull’esito del vertice presso il centro direzionale di Napoli per la questione della Lioni-Grottaminarda.

Nonostante l’apertura da parte della Regione Campania e la disponibilità dei fondi, non c’è, da parte dell’impresa, la volontà di completare l’opera:

"Un esito funesto. Si va probabilmente alla risoluzione del contratto. Noi sindaci andremo all’azione legale. Ci riuniremo il 18 per stabilire i dettagli".

Una telenovela infinita, quella della Lioni-Grottaminarda. Non sono bastate mobilitaziono, proteste e scioperi nel corso degli anni.

E' di un mese fa la presa di posizione dei sindaci della Città dell'Alta Irpinia, attraverso una lettera indirizzata ai vertici di Regione Campania e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, volta a chiedere un incontro urgente sulla situazione della strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda.

"I lavori sulla strada Lioni-Grottaminarda sono praticamente fermi e come sindaci della Città dell’Alta Irpinia, di 25 comunità che non riescono a vedere la luce in una vicenda infinita, riteniamo che la situazione sia francamente inaccettabile, insostenibile, addirittura imbarazzante a fronte di anni di attesa, tavoli tecnici, continue interruzioni ed a fronte di ricorrenti mobilitazioni, rassicurazioni e promesse. A questi elementi, che sarebbero già sufficienti per intervenire definitivamente per il rispetto di intere comunità, si aggiungono i pesanti disagi per gli automobilisti, costretti a fare i conti con cantieri a singhiozzo, deviazioni o interruzioni della viabilità. Si aggiunge a ciò il dramma per i lavoratori e l’odioso paradosso delle ingenti risorse economiche già spese che ad oggi non sembrano aver prodotto evoluzioni rilevanti e visibili sul tracciato, non tali da consentire di guardare con fiducia al futuro prossimo in termini di sviluppo dell’area":