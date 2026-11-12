Lioni-Grottaminarda: fumata nera in Regione a Napoli

Nuovo messaggio del sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera, questa volta sull’esito del vertice presso il centro direzionale di Napoli per la questione della Lioni-Grottaminarda.
Nonostante l’apertura da parte della Regione Campania e la disponibilità dei fondi, non c’è, da parte dell’impresa, la volontà di completare l’opera:
"Un esito funesto. Si va probabilmente alla risoluzione del contratto. Noi sindaci andremo all’azione legale. Ci riuniremo il 18 per stabilire i dettagli".
Una telenovela infinita, quella della Lioni-Grottaminarda. Non sono bastate mobilitaziono, proteste e scioperi nel corso degli anni.
E' di un mese fa la presa di posizione dei sindaci della Città dell'Alta Irpinia, attraverso una lettera indirizzata ai vertici di Regione Campania e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, volta a chiedere un incontro urgente sulla situazione della strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda.
"I lavori sulla strada Lioni-Grottaminarda sono praticamente fermi e come sindaci della Città dell’Alta Irpinia, di 25 comunità che non riescono a vedere la luce in una vicenda infinita, riteniamo che la situazione sia francamente inaccettabile, insostenibile, addirittura imbarazzante a fronte di anni di attesa, tavoli tecnici, continue interruzioni ed a fronte di ricorrenti mobilitazioni, rassicurazioni e promesse. A questi elementi, che sarebbero già sufficienti per intervenire definitivamente per il rispetto di intere comunità, si aggiungono i pesanti disagi per gli automobilisti, costretti a fare i conti con cantieri a singhiozzo, deviazioni o interruzioni della viabilità. Si aggiunge a ciò il dramma per i lavoratori e l’odioso paradosso delle ingenti risorse economiche già spese che ad oggi non sembrano aver prodotto evoluzioni rilevanti e visibili sul tracciato, non tali da consentire di guardare con fiducia al futuro prossimo in termini di sviluppo dell’area":