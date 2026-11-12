Ariano si illumina per la solidarietà e sensibilizzazione: ecco il municipio Il comune accoglie l'invito dell’associazione "Agd Capitanata giovani diabetici"

In occasione della Giornata Mondiale del diabete, l’amministrazione comunale accoglie l’invito dell’associazione AGD Capitanata Giovani Diabetici, per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione, della conoscenza e del sostegno alle persone con diabete, con particolare attenzione ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie.

15 novembre: giornata mondiale della prematurità

Il Comune aderisce inoltre all’ottava edizione del progetto “La Campania si illumina”, promosso dal Rotary Club Avellino Est Centenario, per sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle nascite premature e testimoniare vicinanza ai piccoli nati prematuri e alle loro famiglie.

Due colori, un unico messaggio: nessuno deve sentirsi solo.

Il sindaco Mario Nicola Vittorio Ferrante e l’Amministrazione Comunale ribadiscono il proprio impegno a sostegno delle iniziative che promuovono la tutela della salute, la solidarietà e l’attenzione verso le persone più fragili. Ariano Irpino è una comunità che partecipa, sostiene e si prende cura.