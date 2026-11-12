Camion stringe ambulanza in autostrada contro il guard rail e si dà alla fuga Paura durante il trasferimento di un paziente per un equipaggio in viaggio da Ariano ad Avellino

Poteva davvero finire tragicamente il trasferimento in ambulanza di un paziente dal pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino ad Avellino.

L'equipaggio unità mobile di rianimazione aveva appena imboccato il casello autostradale di Grottaminarda, quando in fase di sorpasso è stato letteralmente stretto contro il guard rail da un mezzo pesante, poi dileguatosi senza fermarsi.

A bordo dell'ambulanza, autista, paziente medico rianimatore e infermire. Sono rimasti fortunatamente tutti illesi. Solo la prontezza di riflessi ha scongiurato il peggio.

Allertata immediatamente la centrale operativa del 118, sul posto è giunta in pochi minuti una seconda ambulanza in supporto ai colleghi, che hanno potuto così riprendere il viaggio verso la città ospedaliera di Avellino. Il mezzo incidentato è stato caricato su un carro attrezzi. Indagini sono in corso da parte della postrada di Grottaminarda informata dell'accadututo.

L'episodio evidenzia ancora una volta la pericolosità di un tratto autostradale sempre più rischioso a causa dei tanti cantieri e dei restringimenti di carreggiata presenti ovunque sia in direzione Bari che Napoli.

Operatori sanitari che rischiano ogni giorno la vita a bordo dei mezzi di soccorso, lungo strade anche disastrate e in situazioni del genere ma che riescono comunque a portare a termine il loro lavoro con grande professionalità e spirito di servizio, mettendo sempre al primo posto l'ammalato.