Atripalda, arrestato per la carta d'identità falsa: 42enne torna libero Al termine dell'udienza di convalida è tornato in libertà

di Paola Iandolo

Ieri i Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un 42enne del capoluogo che, nel corso di un controllo, ha esibito ai militari una carta d’identità elettronica risultata priva del microchip: oggi è tornato in libertà La misura era scattata dopo che i militari avevano notato la particolare condizione del documento. Infatti gli uomini in divisa hanno accertato come la rimozione del microchip non fosse riconducibile a un danneggiamento accidentale.

La decisione del giudice

Al termine delle formalità di rito, il 42enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dalla Procura della Repubblica di Avellino. Ma stamane al termine dell'udienza di convalida il giudice del tribunale di Avellino, ha rimesso in libertà il 42enne difeso dagli avvocati Gennaro Gennarelli e Nello Pizza. Accolta la linea difensiva degli avvocati del 42enne che in giornata è tornato in libertà.