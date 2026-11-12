Serino, droga per il clan Fezza - De Vivo: scarcerato un componente del gruppo Ad accogliere l'istanza il giudice D'Agostino del tribunale di Salerno

di Paola Iandolo

E' accusato di essere un partecipe del sodalizio criminale dedito allo spaccio di droga per conto del clan Fezza-De Vivo: scarcerato l’irpino G.D.F. difeso dall'avvocato Nello Pizza. Al giovane di Serino sono staticConcessi i domiciliari in provincia di Treviso. G.D.F. è considerato dalla Dda uno dei presunti "organizzatori" stretti collaboratori di Mario D'Angelo, promotore dell’associazione dedita allo spaccio in Irpinia.

La decisione

A stabilirlo il giudice Giandomenico D’Agostino del tribunale di Salerno che ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Nello Pizza, alla luce di alcune considerazioni: la delocalizzazione dai luoghi teatro dei fatti contestati e legati alla detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e al ruolo di partecipe rivestito nel sodalizio criminale.

Le accuse

G.D.F. avrebbe secondo gli inquirenti, in veste di partecipe all’associazione "mantenuto i contatti diretti con alcuni dei fornitori" e provvedeva "altresì al pagamento dello stupefacente" su indicazioni di D'Angelo. Inoltre, si occupava – insieme ad altri indagati - del prelevamento delle partite di droga dal luogo di stoccaggio ed alla successiva distribuzione.