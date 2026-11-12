Serino, droga per il clan Fezza - De Vivo: scarcerato un componente del gruppo

di Paola Iandolo
E' accusato di essere un partecipe del sodalizio criminale dedito allo spaccio di droga per conto del clan Fezza-De Vivo: scarcerato l’irpino G.D.F. difeso dall'avvocato Nello Pizza. Al giovane di Serino sono staticConcessi i domiciliari in provincia di Treviso. G.D.F. è considerato dalla Dda uno dei presunti "organizzatori" stretti collaboratori di Mario D'Angelo, promotore dell’associazione dedita allo spaccio in Irpinia.
La decisione
A stabilirlo il giudice Giandomenico D’Agostino del tribunale di Salerno che ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Nello Pizza, alla luce di alcune considerazioni: la delocalizzazione dai luoghi teatro dei fatti contestati e legati alla detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e al ruolo di partecipe rivestito nel sodalizio criminale.
Le accuse
G.D.F. avrebbe secondo gli inquirenti, in veste di partecipe all’associazione "mantenuto i contatti diretti con alcuni dei fornitori" e provvedeva "altresì al pagamento dello stupefacente" su indicazioni di D'Angelo. Inoltre, si occupava – insieme ad altri indagati - del prelevamento delle partite di droga dal luogo di stoccaggio ed alla successiva distribuzione.