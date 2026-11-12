Gestaccio in Avellino Basket-Urania Milano: due giornate ad Alessandro Gentile Ammenda anche per il club irpino dopo la sfida del PalaDelMauro

Squalifica di due giornate per Alessandro Gentile. Il gestaccio reiterato e rivolto alla Curva Sud del PalaDelMauro, nel corso di Halley Campania Avellino Basket - Wegreenit Urania Milano, ha determinato questo provvedimento da parte del giudice sportivo. Ammenda di 1667 euro, invece, per l'Avellino Basket: offese collettive e frequenti da parte della tifoseria nei confronti dello stesso Gentile (clicca qui per il comunicato ufficiale).

I dettagli dai provvedimenti disciplinari

Alessandro Gentile (atleta) squalifica tesserato per 2 gare per comportamento non regolamentare, perché, allontanato per somma di falli tecnici, nell’uscire, alzava entrambe le braccia mostrando le dita medie fino all’entrata del tunnel, fomentando la reazione del pubblico tanto da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. [art. 33,4c RG]

Halley Campania Avellino: ammenda di Euro 1.667,00 per offese collettive e frequenti da parte della tifoseria nei confronti di un atleta avversario ben individuato (Gentile) [art. 27,4bd RG rec.,art. 28,3 RG,art. 24,4 RG]