Solofra, tassi usurai in danno di imprenditori: a dicembre le richieste del pm A gennaio la sentenza del gup di Salerno

di Paola Iandolo

Maxi giro di usura a Solofra: in aula due imprenditori di Solofra, vittime del sodalizio. I due hanno esposti i fatto in merito ad alcune posizione degli imputati e legati al clan degli Stabiesi. Il 2 dicembre è prevista la requisitoria del pm della DDa di Salerno. Mentre il13 dicembre inizieranno le discussioni degli avvocati. La sentenza è prevista a inizio gennaio 2027.

Le accuse

I quindici sono accusati di aver imposto ai due imprenditori di Solofra, tassi usurai. I due, in difficoltà economica, sono stati costretti a non versare più il debito rimanente alle persone di Castellammare di Stabia. Con la minaccia esplicita di essere legati al clan camorristico nuovamente operativo in Irpinia e subito riorganizzatosi dopo il colpo inferto con l’operazione del 2019, hanno costretto le due vittime a versare i soldi al sodalizio criminale irpino.

L'incontro per ottenere i soldi

L’incontro per imporre il pagamento di 60mila da corrispondere in rate mensili di 2mila euro, è avvenuto nell’ottobre 2024 in un bar della frazione di Caliano a Montoro. Ad attenderli c’è Diego Bocciero - difeso dall'avvocato Raffaele Bizzarro e ancora in Tunisia dove è stato tratto in arresto - considerato un esponente del sodalizio criminale irpino, tutt'ora irreperibile.Gli imprenditori dall’ ottobre 2024 iniziano a versare la somma pattuita all’addetto alla riscossione delle rate imposte fino ad agosto 2025 dal Nuovo Clan Partenio. Gli incontri vengono ricordati tramite messaggio whatsapp: "si devono mandare i soldi agli amici di Avellino" e ancora "si devono mandare i 2mila ai ragazzi di Avellino".