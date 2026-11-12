Ariano: Marzio Honorato insieme alla consigliera comunale Mimma Giuliani Lo scatto è del paparazzo foggiano Giuseppe Saldutto

Marzio Honorato famoso attore cinematografico anche per la sua partecipazione attiva nella soap opera su Rai 3 Uno posto al sole. Nato a Napoli ma vive in pianta stabile a Roma, con una filmografia lunga oltre mezzo secolo ed iniziata agli inizi degli anni '70 del secolo scorso, ma anche grandi successi in televisione e nei teatri di tutta Italia, nella tarda serata di martedì scorso, è stato beccato dal paparazzo foggiano Giuseppe Saldutto all'interno del noto bar locale "Incontro" ad Ariano Irpino insieme alla consigliera comunale Domenica Mimma Giuliani "punta di diamante" della Lega in forza alla maggioranza del consiglio comunale a sostegno del sindaco Mario Ferrante.

"Una donna attivissima - scrive Monica Sales nel comunicato stampa - di grande spirito umanitario e sociale, intraprendenza e lungimiranza.

Pare da indiscrezioni trapelate da fonti attendibili che il famoso attore partenopeo, sia giunto da Roma ad Ariano Irpino, per un sopralluogo proprio in Campania per verificare la fattibilità di girare un film in questi luoghi dove si svolge l'Ariano International Film Festival. Un'occasione da non perdere per la Campania e anche e soprattutto per Ariano Irpino che già vola sulle ali del cinema".

Nella fotografia: L'attore cinematografico Marzio Honorato assieme alla consigliera comunale Domenica Mimma Giuliani nel bar Incontro di Ariano Irpino.