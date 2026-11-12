Allarme bomba: scuole evacuate ad Ariano e nei comuni limitrofi Forze dell'ordine anche oggi da un istituto scolastico all'altro per le opportune verifiche

Decine di plessi scolastici evacuati ad Ariano Irpino e nei comuni limitrofi, Greci, Savignano Irpino, Montecalvo Irpino e Casalbore, solo per citarne alcuni, ma l'elenco è molto vasto in Campania. Leggi un secondo articolo di riferimento.

Bambini e ragazzi in strada con i loro insegnanti e in molti casi, raggiunti dai genitori e riportati a casa come accaduto in piazza Mazzini. Forze dell'ordine impegnate attivamente anche oggi da un istituto scolastico all'altro per le opportune verifiche. Qui le immagini di ieri.

A coordinare gli interventi il vice questore Giulio Masini, responsabile dell'ordine pubblico, in continuo contatto con il questore di Avellino Pasquale Picone e la prefettura.

Stesse scene e apprensione tra i piccoli studenti. Ancora una giornata frenetica a 24 ore dall'allarme di ieri mattina che aveva già bloccato moltissime scuole italiane. In piazza Mazzini, capolinea autobus, presente una pattuglia della polizia municipale.