Nuovo allarme bomba nelle scuole nell'avellinese: evacuazioni e controlli Anche oggi nuova mail scatena caos e paura in Campania

Un novo allarme bomba sta scuotendo il mondo della scuola campana anche oggi, dopo la giornata di caos e paura di ieri. Questa mattina, 12 novembre, diversi istituti di Napoli e provincia, hanno ricevuto una mail simile a quella di ieri firmata da Mihail Andropov, presunto leader del fittizio Vilayat di Misogistan.

Allarme bomba nelle scuole della provincia di Avellino

Stessi disagi anche in Irpinia tra le scuole della provincia di Avellino dove sono in corso le operazioni di controlli di routine di forze dell'ordine e dei vertici scolastici. La prefettura coordina le comunicazioni tra dirigenze e forze dell'ordine. Le segnalazioni sarebbero arrivate da numerose scuole di Alta Irpinia e della provincia.

La mail bombing

Nella mattinata, una nuova operazione di mail bombing ha preso di mira indirizzi di posta elettronica con il dominio del ministero dell’Istruzione, annunciando un attentato anche a Palazzo Chigi e chiedendo le dimissioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ma non sono scattati controlli né evacuazioni nella sede del governo: secondo fonti di Palazzo Chigi, infatti, si tratta di un nuovo “allarme fake“, che ripete minacce già ritenute infondate. Oltre al messaggio di posta elettronica, spiegano dalla presidenza del Consiglio, “non c’è alcun segnale specifico che si tratti di un allarme concreto”.

Ieri l'allarme

Ieri sono state 6.300 le scuole interessate dal falso allarme bomba su tutto il territorio nazionale. Alle 8.30 di oggi a Roma, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha aperto a Palazzo Chigi un vertice con i leader delle opposizioni per esaminare l’emergenza e gli attacchi informatici degli ultimi giorni.