Montevergine, riapre la provinciale: entro una settimana strada aperta ai fedeli Il presidente della Provincia: ci siamo, si ritorna a percorrere la strada ecco come

Il consiglio provinciale di Avellino ha approvato oggi all'unanimità la destinazione dell'avanzo di amministrazione libero: un milione e centomila euro alla viabilità, un milione all'edilizia scolastica, due milioni all'assistenza tecnica ai Comuni. Il presidente della Provincia, Fausto Picone, ha annunciato che la strada per Montevergine sarà riaperta entro il 25, giorno in cui sarà trascorso un anno dalla frana.

Stanziati fondi per la viabilità e la manutenzione straordinaria della Sp 55

Tra gli interventi sulla viabilità sono previsti 320mila euro per una manutenzione straordinaria urgente sulla Sp 55, tra Montefusco e Santa Paolina, dove si è registrato un movimento franoso. Altri 72 euro sono destinati alla progettazione di alcuni ponti sulla strada del Monte Terminio.

Ultimi passaggi prima della riapertura della strada per l’Abbazia di Montevergine

Sulla strada per l'Abbazia manca soltanto l'ultimo visto di un provvedimento, atteso da Roma entro domani. "Per l'ultima parte dei lavori e per l'asfalto, penso che tutto verrà completato in settimana", ha detto Picone. Questa mattina la Provincia ha inviato per conoscenza al Prefetto il piano di gestione della strada, "affinché possa prenderne visione e consentirci di partire definitivamente". Saranno installati due semafori fissi, per evitare il furto delle batterie che alimentano quelli temporanei. Alla domanda se la strada sarà aperta entro il 25, il presidente ha risposto: "Assolutamente sì". Ha aggiunto di sperare che i lavori si concludano entro l'anno solare, "in modo da rendere la strada definitivamente fruibile a tutti i fedeli e ai cittadini che desiderano recarsi presso l'Abbazia di Montevergine".

Nuova convenzione con la Federico II per la Scuola enologica

Il consiglio è chiamato a votare anche la convenzione con la Federico II che disciplina i compiti delle parti nella Scuola enologica. Secondo Picone, l'accordo consente alla Provincia "sgravi significativi": l'università si farà carico di utenze, guardiania, Tari e Imu. La struttura potrà essere usata, compatibilmente con le attività universitarie, anche per fini sociali e culturali. Se la Provincia dovesse organizzare iniziative di promozione del territorio, gli spazi saranno messi a disposizione. "Abbiamo quindi agito nella direzione di tutelare l'interesse dell'ente provinciale", ha affermato il presidente.

Gli spazi sono già stati autorizzati "per le vie brevi" e la convenzione sarà formalizzata in mattinata. "Il campus si apre", ha detto Picone. Diverso il quadro per Caserma Litto, dove la convenzione è in essere ma il progetto non è partito. La Provincia attende che l'Università di Salerno indichi "quale dipartimento e quali attività insediare qui ad Avellino".