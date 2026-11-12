Avellino Basket, Di Carlo: "Che sia da lezione per le prossime gare" "Spalle al muro abbiamo avuto la forza di riprenderla: vinta una gara pazza"

"Questa gara, lo sviluppo del match, dovrà servirci come lezione in futuro. Abbiamo vinto una gara pazza in cui, nel momento complicato, spalle al muro, abbiamo trovato la forza per riprenderla e vincerla, ma è stata una partita folle": così si è espresso coach Gennaro Di Carlo dopo la vittoria della sua Halley Campania Avellino Basket contro la Wegreenit Urania Milano al PalaDelMauro. Domenica sarà contro il Banco di Sardegna Sassari al PalaSerradimigni.

"Nervosi a un certo punto dalla gara"

Ora gli irpini guidano la classifica dopo 9 turni di Serie A2 con la Libertas Livorno, battuta dalla Valtur Brindisi: "Vivremo alcune ore di riposo, poi penseremo alla sfida contro Sassari. L'Urania è stata brava a comprendere che eravamo nervosi e ha seguito l'opportunità di riprenderci arrivando a pochi istanti dalla vittoria. Lì siamo stati bravi a capire cosa fare per riprenderla noi".