Avellino, genitori adottivi accusati di maltrattamenti: assolti Condannato solo il padre per l'accusa di lesioni a quattro mesi pena sospesa

di Paola Iandolo

Sono stati assolti dall’accusa di maltrattamenti ai danni del figlio, che li aveva querelati. Condannato a quattro mesi di reclusione con pena sospesa solo il padre. Questa la decisione dei giudici del Tribunale di Avellino nei confronti di una coppia del capoluogo, difesa dall’ avvocato Carolina Schettino. La Procura di Avellino aveva chiesto una condanna a due anni di reclusione.

Le accuse

Entrambi erano stati accusati dal figlio, all’ epoca dei fatti ancora minorenne, di maltrattamenti in famiglia, aggravati della minore età del figlio e del delitto di lesioni personali aggravate dal rapporto di filiazione. Per l’accusa, che aveva invocato la condanna di marito e moglie, il figlio adottivo della coppia, dal 2013 al 2021 avrebbe subito ingiurie, percosse, privazioni alimentari, ostacoli all’igiene personale, chiusura notturna della camera da letto, imposizione dell’uso di una bacinella o di altri contenitori di fortuna per i bisogni fisiologici della notte, accumuli di rifiuti nella stanza e mancata apertura della porta di casa in occasione di rientri oltre l’orario prestabilito.

L'episodio di lesioni

Le lesioni aggravate riguardano invece un solo episodio del 25 luglio 2021.Stando alla ricostruzione il padre avrebbe materialmente aggredito il figlio con pugni alle braccia e al volto, mentre la mamma , presente al fatti, apportava il suo contributo trattenendo il cane di famiglia, cosicché erano state provocate al figlio lesioni personali guaribili in sette giorni. Tutte accuse che erano state riportate oltre che nella querela anche dallo stesso figlio in aula, nel corso del suo esame.

La difesa

Per la difesa dei due coniugi, non si sarebbe formata “la prova dibattimentale, con il necessario grado di certezza, di un’unica e persistente condotta vessatoria protratta dal 2013 al 25 luglio 2021. la difesa - rappresentata dall'avvocato Schettino - ha evidenziato le difficoltà familiari e relazionali progressivamente degenerato, nel quale i genitori, pur potendo avere adottato modalità comunicative o espressive censurabili, risultano essersi rivolti alla scuola, ai servizi sociali, alla Polizia Locale e alle forze dell’ordine per tentare di contenere le condotte problematiche del ragazzo e di accompagnarlo verso una maggiore maturità e autonomia. Ora bisognerà attendere le motivazioni.