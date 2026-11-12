Truffa del finto carabiniere sventata a Montefalcione: due persone denunciate Recuperata la refurtiva

Un tentativo di truffa ai danni di una donna è stato sventato grazie alla prontezza della vittima e al tempestivo intervento dei Carabinieri. Due persone, un uomo e una donna provenienti dalla provincia di Napoli e già note alle forze dell’ordine, sono state denunciate in stato di libertà con l’accusa di truffa aggravata in concorso.

L’operazione è stata condotta nel pomeriggio di ieri dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano, con il supporto dei Carabinieri delle Stazioni di Montefalcione e Montemiletto.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due avrebbero utilizzato la ormai nota tecnica del “finto carabiniere” per raggirare la vittima. Attraverso una telefonata, le avrebbero raccontato che un suo familiare era rimasto coinvolto in una rapina, prospettandole la necessità di consegnare denaro contante e oggetti preziosi custoditi in casa per evitare presunte conseguenze giudiziarie.

La donna, tuttavia, ha intuito che qualcosa non andava e ha immediatamente allertato i Carabinieri. I militari sono intervenuti rapidamente, riuscendo a bloccare la presunta complice proprio mentre tentava di allontanarsi dall’abitazione. Determinante anche il contributo di un poliziotto della Questura di Avellino, libero dal servizio, che ha collaborato alle operazioni.

Poco dopo è stato individuato e fermato anche il presunto complice, che si trovava nelle vicinanze a bordo di un’autovettura.

Il bilancio dell’intervento è positivo: il denaro e tutti i preziosi sono stati recuperati e restituiti alla legittima proprietaria, evitando così che il tentativo di raggiro si trasformasse in un danno economico.

L’episodio conferma l’importanza della prevenzione e della collaborazione dei cittadini nel contrasto alle truffe, soprattutto quelle che prendono di mira le persone anziane. Proprio per questo, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino rinnova, nell’ambito della campagna informativa “Difenditi dalle truffe”, l’invito a diffidare di telefonate o visite di sconosciuti che chiedono denaro o preziosi, anche con il pretesto di dover aiutare un familiare coinvolto in presunte vicende giudiziarie.

Le forze dell’ordine ricordano che nessun appartenente alle Forze dell’Ordine può chiedere la consegna di soldi o gioielli per risolvere situazioni giudiziarie. In caso di sospetti, è fondamentale interrompere ogni contatto, verificare le informazioni con i propri familiari e contattare immediatamente il numero di emergenza 112 o il più vicino Comando dei Carabinieri.