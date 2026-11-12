Ariano, mancata segnaletica parcheggio ospedale: appello diretto al sindaco Ancora multe sul versante Maddalena-Ponnola da parte della polizia municipale

Ancora multe inevitabili sul versante Maddalena-Ponnola ad Ariano Irpino. Nel mirino della polizia municipale, le auto in divieto di sosta lungo il tratto che costeggia l'ospedale accanto al guard rail fino verso la rotatoria Maddalena che effettivamente ostacolano il passaggio e le manovre di svolta delle ambulanze. E bisogna anche dire che nonostante tutto, la polizia municipale sta mostrando clemenza, limitandosi solo ai casi più gravi.

A farne le spese soprattutto utenti forestieri che affluiscono nei vari laboratori della struttura sanitaria arianese.

"Andiamo via con una multa sul parabrezza che pagheremo e con l'amarezza di non essere riusciti a trovare un luogo sicuro dove poter parcheggiare. Ci è stato detto solo dopo, quando ormai era troppo tardi, che vi è un apposito parcheggio gratuito, non molto distante da qui proprio per l'utenza ospedaliera. Non potevamo saperlo. Non c'è un cartello, un accenno di segnaletica".

Da qui un nuovo appello al comune.

Dotiamo gli ingressi della struttura sanitaria arianese di una segnaletica intelligente. Cosa che doveva avvenire prima ancora di essere attivato e reso fruibile nel maggio scorso. E' stato questo l'ostacolo sin dall'inizio.

E chi più del sindaco Mario Ferrante, che ha dato tanto per il rilancio dell'ospedale Frangipane-Bellizzi portando ad un livello di eccellenza altissimo internamente ed esternamente il presidio sanitario arianese, può risolvere questo problema. Siamo fiduciosi!