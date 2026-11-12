Consulta ambientale ad Avellino, Maura Sarno: "Risultato importante" "Un progetto fortemente voluto dalla vicesindaca Anna D’Aliasi"

Il Movimento 5 Stelle si congratula con la vicesindaca Anna D’Aliasi: "Impegno, determinazione e capacità di costruire unità per il bene della comunità

La nascita della consulta ambientale ad Avellino rappresenta un risultato importante e un motivo di grande soddisfazione".

Ne è convinta di questo Maura Sarno, imprenditrice irpina, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Avellino .

"Un progetto fortemente voluto dalla vicesindaca Anna D’Aliasi, che con determinazione, impegno e concretezza è riuscita a trasformare un’idea in realtà in tempi brevissimi.

La consulta nasce con l’obiettivo di promuovere la partecipazione dei cittadini, favorire il dialogo e mettere in rete competenze e sensibilità diverse sui temi della tutela ambientale e della qualità della vita della nostra comunità.

Un risultato che assume un valore ancora più significativo per il consenso e gli apprezzamenti ricevuti dall’intero consiglio comunale, sia dai banchi della maggioranza che da quelli dell’opposizione. Un riconoscimento che testimonia la fiducia e la stima conquistate dalla Vicesindaca attraverso il suo lavoro e la sua capacità di dialogo.

La comunità del Movimento 5 Stelle esprime con orgoglio le proprie congratulazioni ad Anna D’Aliasi, una giovane amministratrice preparata, determinata e appassionata, che ha dimostrato come la volontà di realizzare un progetto possa superare tempi e distanze politiche.

La tutela dell’ambiente, del resto, non ha colori né appartenenze: è un interesse collettivo che richiede responsabilità, collaborazione e impegno condiviso.

Ad Anna va il nostro plauso per aver creduto fortemente in questa iniziativa e per aver saputo darle concretezza, raccogliendo attorno a un obiettivo comune il consenso dell’intero Consiglio comunale.

Quando si lavora nell’interesse della città, il dialogo e la collaborazione diventano la vera forza del cambiamento.