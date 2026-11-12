Futuro nazionale Avellino: Michele Sarnese componente esecutivo provinciale Prosegue il percorso di crescita e di consolidamento territoriale del movimento in Irpinia

Prosegue il percorso di crescita e di consolidamento territoriale di Futuro Nazionale in Irpinia. Nella giornata odierna, Michele Sarnese, esponente di Monteforte Irpino, è stato nominato componente dell’Esecutivo provinciale di Futuro Nazionale Avellino.

La nomina è stata conferita dal segretario regionale del partito, Lello Di Capua, alla presenza del segretario provinciale di Avellino e responsabile regionale all’organizzazione, Sabino Morano.

Un ulteriore passo nel processo di strutturazione del partito sul territorio irpino, con l'obiettivo di rafforzare la presenza di Futuro Nazionale nei comuni della provincia e valorizzare nuove energie e disponibilità militanti.

Michele Sarnese

"Accolgo questo incarico con grande entusiasmo e, soprattutto, con senso di responsabilità. Ringrazio il segretario regionale Lello Di Capua per la fiducia accordatami e Sabino Morano per la collaborazione e il sostegno. Metterò a disposizione del partito il mio impegno e la mia passione, lavorando per contribuire alla crescita di Futuro Nazionale a Monteforte Irpino e in tutta la provincia di Avellino. Credo in un progetto politico fondato sulla coerenza, sulla partecipazione e sulla concretezza dell'azione sul territorio".

Sabino Morano

"La nomina di Michele Sarnese rappresenta un ulteriore segnale della volontà di Futuro Nazionale di investire sulle energie presenti nelle nostre comunità. Stiamo lavorando per costruire una classe dirigente radicata, credibile e capace di interpretare le istanze dei cittadini. L'ingresso di Michele nell'Esecutivo provinciale va esattamente in questa direzione. Il nostro obiettivo è dare sempre maggiore solidità all'organizzazione provinciale, valorizzando le persone che intendono contribuire con serietà, passione e spirito di militanza alla costruzione del progetto politico del Generale Roberto Vannacci. A Michele rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che saprà dare un contributo importante a questa sfida".

Futuro Nazionale Avellino prosegue dunque nel proprio percorso di organizzazione e radicamento, con l'ambizione di diventare un punto di riferimento politico sempre più presente e riconoscibile in tutta l'Irpinia.