Scandone Avellino ko a Piombino: la Solbat Golfo vince 84-67

Niente continuità in trasferta per la Scandone Avellino. I lupi escono sconfitti dal parquet della Solbat Golfo Piombino con il risultato di 84-67 nell'ottava giornata del girone B di Serie B Nazionale. I toscani vincono 19-11 il primo quarto e allungano per il +19 all'intervallo. Gestione ed equilibrio nella ripresa. Alla Scandone non bastano i 15 punti di Stefanini e i 10 di Maresca.
Il tabellino
LNP - Serie B Nazionale
Girone B - Ottava Giornata
Solbat Golfo Piombino - Felice Scandone Avellino 84-67
Parziali: 19-11, 25-14, 20-20, 20-22)
Piombino: Davide Meluzzi 17 (5/7, 2/7), Nik Raivio 14 (2/8, 2/4), Fatih Mehmedoviq 13 (4/6, 0/2), Niccolò Moffa 11 (1/3, 3/6), Marco Menconi 10 (0/2, 1/6), Edoardo Pedroni 6 (0/2, 2/3), Adamu Adam Abba 6 (3/5, 0/0), Niccolò Pistolesi 5 (1/1, 1/1), Gabriele Ferraresi 2 (0/1, 0/1), Luka Virant, Filippo Martelli, Samuele Iacopini
Scandone: Fabio Stefanini 15 (1/1, 2/4), Edoardo Maresca 10 (2/2, 2/8), Gianluca Frattoni 9 (3/9, 1/3), Andrea Donda 8 (2/5, 0/0), Armando Verazzo 7 (3/6, 0/5), Bruno Farias 7 (2/3, 1/2), Nicola Savoldelli 6 (0/3, 1/6), Jacopo Vedovato 5 (2/4, 0/0), Andrea De Blasio, Alessandro Voltolini