Grottaminarda: nuovi interventi sulla viabilità in paese Al via i lavori alla rotatoria sulla bretella della strada provinciale 36

Inizieranno questo fine settimana, molto probabilmente venerdì, i lavori di risanamento della rotatoria sulla bretella della strada provinciale 36, già effettuato ieri un primo intervento di pulizia dell'area.

Si tratta di una recente arteria molto utilizzata poiché consente, da Via Fontana Ceraso, di bypassare il traffico del centro urbano di Grottaminarda, verso Via Valle, Via delle Viti, fino ai Piani e viceversa, utile in particolare per chi proviene o deve raggiungere la frazione di Carpignano. E a proposito di Carpignano, nell'ambito degli stessi lavori, sarà riqualificato anche un tratto ammalorato della SP 36 che porta all'importante frazione.

L'intervento a cura della Provincia di Avellino è stato fortemente voluto dal sindaco, nonché vicepresidente della Provincia, Marcantonio Spera, dal delegato provinciale alla viabilità Franco Di Cecilia e dell'assessore del comune di Grottaminarda delegato alla Provincia, Marisa Graziano.

"Dopo i lavori di risanamento e ripristino di un altro tratto della strada provinciale 36, prosieguo di via Dei Cipressi e quindi collegamento con il casello autostradale, tratto da anni trascurato ed interessato da uno smottamento, adesso si interviene anche su una rotatoria molto deteriorata - afferma Marisa Graziano - È un ulteriore tassello per migliorare la viabilità urbana e soprattutto per aumentare la sicurezza degli automobilisti.

Continua così l'impegno condiviso tra amministrazione comunale e Provincia per garantire infrastrutture più efficienti e sicure, rispondendo concretamente alle esigenze dei cittadini e del territorio".

"Per noi si tratta di un intervento di riqualificazione molto importante che attendevamo da tempo - aggiunge l'assessore del omune di Grottaminarda delegato alla viabilità ed al decoro urbano, Michele Spinapolice - ringraziamo la Provincia per l'attenzione ed auspichiamo che per questa strada alternativa che snellisce il traffico soprattutto in entrata ed uscita da Grottaminarda, via sia una sempre maggiore considerazione e cura".