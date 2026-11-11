L'Italia vestita di storia: brilla la "Pacchiana montecalvese" "Uno dei simboli più preziosi della nostra identità"

"Ci sono abiti che si indossano. E abiti che raccontano chi siamo. In occasione della "Giornata nazionale degli abiti storici, vogliamo celebrare uno dei simboli più preziosi della nostra identità: il costume tradizionale della "Pacchiana montecalvese".

Un abito che non è soltanto stoffa, colore e ornamento, ma un racconto fatto di gesti, tradizioni, appartenenza e memoria. Ogni dettaglio custodisce un frammento della nostra storia. Ogni elemento ci riporta a un tempo in cui l’abbigliamento era anche espressione della comunità, delle sue consuetudini e della sua cultura".

Ad affermarlo con orgoglio è la Pro Loco Montecalvo Irpino Aps, attivissima sul territorio:

"La "Pacchiana montecalvese" rappresenta un patrimonio che merita di essere conosciuto, studiato, tutelato e soprattutto tramandato.

Perché un abito tradizionale non è un semplice costume da esibire nelle occasioni di festa: è una testimonianza viva della nostra storia collettiva.

Attraverso il Palio delle Tradizioni e le nostre iniziative di valorizzazione culturale, continuiamo ad impegnarci affinché questo patrimonio non rimanga soltanto nelle fotografie del passato, ma trovi spazio anche nella memoria e nella consapevolezza delle nuove generazioni.

La nostra storia ha un volto, una voce e anche un abito. Quello della "Pacchiana montecalvese".