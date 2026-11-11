Calabritto, vacca smarrita da 10 giorni: ritrovata nel vallone Vigili del fuoco e uomini del Saf in azione

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è stato impegnato per un salvataggio animale nella giornata di oggi, mercoledì 11 novembre 2026, nel territorio del comune di Calabritto, in località contrada Grienzi.

La richiesta di aiuto

La richiesta di intervento è giunta intorno alle ore 08:00 alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Avellino, in via Zigarelli, da parte del proprietario di alcuni bovini, che da oltre dieci giorni non aveva più notizie di una delle sue vacche. L'animale, denominato "Capi Rossa", è stato successivamente individuato all'interno di un vallone particolarmente impervio, dal quale non riusciva più a risalire autonomamente e a fare ritorno al gregge.

Saf in azione

La sala operativa ha disposto l'invio sul posto di una squadra del Distaccamento di Lioni. Considerata la particolare conformazione del terreno e l'impossibilità di raggiungere l'animale con i normali mezzi di soccorso, è intervenuta anche una squadra specializzata nel soccorso con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali).

Vigili del fuoco in azione a Calabritto

I Vigili del Fuoco hanno quindi predisposto le necessarie manovre di recupero, riuscendo a raggiungere e mettere in sicurezza l'animale.

Recuperata la vacca

Le operazioni, particolarmente complesse per le caratteristiche impervie della zona, si sono concluse intorno alle ore 19:00 con il recupero della vacca e il suo affidamento al legittimo proprietario, che ha potuto così riabbracciare il proprio animale.