Avellino, allarme truffa del finto poliziotto municipale: non fornire dati La consigliera Laura Nargi avvisa: decine di segnalazioni in città

Decine di cittadini avellinesi hanno segnalato nelle ultime ore telefonate di sconosciuti che si presentano come appartenenti al Comando della Polizia Municipale. La consigliera comunale di minoranza Laura Nargi ha lanciato l'allarme su un possibile tentativo di truffa, che potrebbe prendere di mira soprattutto gli anziani.

Chiamate sospette segnalate ad Avellino: l’allerta della consigliera Nargi

Nargi ha raccontato che la chiamata è arrivata anche a suo padre, poche ore prima del suo avviso. "In queste ore sto ricevendo decine di segnalazioni da cittadini avellinesi", ha scritto in un post sui social.

Consigli ai cittadini: non fornire dati personali e segnalare subito

La consigliera invita a non fornire dati personali e a non consegnare denaro a chi telefona con richieste sospette. Chi riceve una chiamata di questo tipo deve avvisare subito la Polizia Municipale e le forze dell'ordine, perché possano verificare quanto sta accadendo e intervenire. Nargi chiede inoltre di far circolare l'avviso e di metterne al corrente i familiari, in particolare le persone più anziane, "spesso più vulnerabili a questi tentativi di raggiro".

Il messaggio si chiude con una raccomandazione: "La prevenzione è la nostra prima difesa".