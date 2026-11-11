Collegio geometri Avellino: straordinaria riconferma per Antonio Santosuosso Il consiglio direttivo rinnova la fiducia al presidente per il quadriennio 2026-2030

259 preferenze su 262 votanti nelle elezioni del 4, 5 e 6 novembre. Il consiglio direttivo rinnova la fiducia al presidente per il quadriennio 2026-2030.

Un risultato elettorale straordinario per il geometra Antonio Santosuosso di Ariano Irpino, presidente uscente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Avellino, che nelle elezioni del 4, 5 e 6 novembre ha ottenuto ben 259 preferenze su 262 votanti, pari al 98,85%.

Un consenso particolarmente significativo, che testimonia la fiducia degli iscritti nel lavoro istituzionale svolto e nel progetto di crescita e valorizzazione della categoria.

Nella seduta del 10 novembre, il nuovo consiglio direttivo ha rinnovato la fiducia a Santosuosso, riconfermandolo alla Presidenza per il quadriennio 2026–2030.

"Desidero rivolgere un ringraziamento sincero a tutti i colleghi della provincia di Avellino, sia a coloro che hanno partecipato alle elezioni sia a quanti, per diverse ragioni, non hanno potuto essere presenti. Il Collegio appartiene a tutti e il contributo di ciascuno rappresenta una risorsa fondamentale per la crescita della nostra categoria.

Un ringraziamento particolare va a tutti i componenti del nuovo Consiglio Direttivo per avermi rinnovato la fiducia, affidandomi ancora una volta l’onore e la responsabilità di guidare il nostro Collegio.

A ciascun consigliere rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio che tutti possano esprimere al massimo le proprie capacità, mettendo competenze, entusiasmo e spirito di servizio a disposizione dell’intera categoria.

Sono convinto che, attraverso il confronto, la collaborazione e il rispetto reciproco, sapremo affrontare insieme le sfide che ci attendono, consolidando i risultati raggiunti e costruendo nuove opportunità per tutti i colleghi".

Le priorità del quadriennio 2026–2030

Il nuovo mandato sarà caratterizzato da tre direttrici fondamentali: la tutela e valorizzazione della professione del geometra; il sostegno ai giovani, alla formazione e all’innovazione tecnologica; il rafforzamento del dialogo con le istituzioni per semplificare le procedure edilizie, urbanistiche e catastali e favorire lo sviluppo del territorio.

Particolare attenzione sarà dedicata alla collaborazione con la Regione Campania, la Provincia di Avellino, i Comuni, il Consiglio Nazionale Geometri, la Cassa Geometri e l’Agenzia delle Entrate.

"Vogliamo un Collegio sempre più autorevole, unito e vicino alle esigenze quotidiane dei colleghi. Il nostro impegno sarà quello di rappresentare con determinazione la categoria, valorizzarne le competenze e contribuire concretamente alla crescita del territorio irpino.

La fiducia ricevuta non è un punto di arrivo, ma un impegno a fare ancora di più e meglio. Il futuro della nostra professione si costruisce insieme, con la partecipazione e il contributo di tutti".