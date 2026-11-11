Monteforte Irpino, elezioni legittime: confermata l'amministrazione Siricio Non si torna al voto nelle sezioni 1 e 7, le votazioni sono state considerate legittime

di Paola Iandolo

Confermata la vittoria dell'intera squadra del sindaco Fabio Siricio. Non si torna al voto. Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello presentato dai legali del sindaco di Monteforte Irpino gli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella e Marco Petitto - e in riforma della sentenza del Tar Campania – Sezione di Salerno ha rigettato il ricorso presentato dall'opposizione. I giudici del Tar, in primo grado, avevano disposto la ripetizione parziale delle elezioni amministrative, ma i magistrati di Palazzo Spada avevano già accolto l'istanza cautelare presentata dai legali del sindaco Fabio Siricio, sospendendo l'esecutività della sentenza del tribunale amministrativo regionale, immediatamente impugnata dal primo cittadino.

La ripetizione delle operazioni di voto era stata programmata per domenica 9 e lunedì 10 agosto 2026 e avrebbe interessato esclusivamente le sezioni 1 e 7, come stabilito dal Tar di Salerno. Con la sospensione disposta dal Consiglio di Stato, l'intero iter elettorale venne congelato in attesa della decisione definitiva che è arrivata nel giorno di San Martino, patrono di Monteforte Irpino.