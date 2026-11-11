Allarme bomba in decine di scuole nell'avellinese: situazione sotto controllo Il provveditore Pagliuca: in stretto contatto con prefettura e questura decine di segnalazioni

La mail inviata a centinaia di istituti scolastici italiani che annunciava l'esplosione a distanza di ordigni piazzati nelle scuole è stata recapitata anche a molte decine di plessi scolastici di ogni ordine e grado della provincia di AVELLINO. I dirigenti scolastici hanno immediatamente informato le forze dell'Ordine e contestualmente attivate le procedure di sicurezza nelle scuole dell'Alta Irpinia, della Valle dell'Ufita, della Valle dell'Irno e del Mandamento del Baianese. Centinaia gli studenti che sono stati fatti evacuare precauzionalmente per consentire le verifiche, che non hanno dato alcun riscontro, da parte di carabinieri e Polizia di Stato.

Il provveditore: sentiti i presidi e prefettura

"L'allerta è partita da una mail firmata da 'Mikhail Andropov' leader del Vilayat di Misoginistan e alcune richieste di intervento sono arrivate anche in Irpinia al 112 -spiega il provveditore agli studi di Avellino, Fiorella Pagliuca -. Sono in stretto contatto con prefettura e questura. Le segnalazioni mi sono arrivate da due scuole dell'arianese, dal capoluogo e da una scuola del baianese. Sono in stretto contatto anche con i dirigenti scolastici. In alcuni casi i controlli si sono già conclusi e l'allarme è rientrato mentre in altri casi stanno ancora operando le forze dell'ordine".

Allarme bomba ad Avella, Mugnano del Cardinale e in altri comuni irpini

Le segnalazioni riguardano diverse aree dell’Irpinia, da Avella a Mugnano del Cardinale, da Volturara a Montella e nel montorese.

In diversi istituti gli studenti sono stati temporaneamente evacuati per consentire le verifiche e garantire la sicurezza. L’allarme bomba arriva anche ad Avella in provincia di Avellino. Secondo le prime informazioni, nella giornata di mercoledì 11 novembre è stata ricevuta un’email contenente una minaccia, a seguito della quale gli alunni sono stati fatti uscire dall’edificio scolastico per ragioni di sicurezza. L’uscita è stata disposta a scopo precauzionale: l’evacuazione, infatti, non costituisce una conferma della presenza di un ordigno. La segnalazione arriva nella stessa giornata in cui comunicazioni analoghe hanno interessato numerosi istituti in diverse regioni italiane, provocando evacuazioni e controlli. erso corsi per pizzaioli e percorsi di accompagnamento al lavoro.