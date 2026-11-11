Allarme bomba nelle scuole: evacuazioni e lezioni sospese anche in Irpinia Segnalazioni anche a Benevento, dove è stato interessato il Liceo Classico, e ad Ariano Irpino

Una nuova ondata di allarmi bomba ha interessato questa mattina, 11 novembre, centinaia di scuole italiane. Intorno alle 9.50, numerosi istituti hanno ricevuto una mail contenente pesanti minacce di attentati esplosivi, facendo scattare le procedure di sicurezza, con evacuazioni precauzionali e sospensione delle lezioni.

Il contenuto della comunicazione è particolarmente inquietante. «Ho appena lasciato nel vostro edificio, all'interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza»: è uno dei passaggi della mail recapitata agli istituti scolastici.

Il messaggio è firmato da un sedicente Mikhail Andropov, che si presenta come «leader del Vilajat del Misoginistan» e annuncia propositi di estrema violenza: «Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani». Il mittente sostiene di aver collocato un ordigno negli edifici scolastici e minaccia ulteriori attacchi contro gli eventuali sopravvissuti. Nella stessa comunicazione compare anche un'altra affermazione: «Abbiamo piazzato una bomba nel motore dell'auto del vostro primo ministro».

Si tratta di dichiarazioni contenute nella mail, che al momento non hanno trovato conferme e che sono oggetto di verifiche da parte delle autorità.

L'indirizzo utilizzato per l'invio della comunicazione sarebbe riconducibile al dominio della Dayeh University di Taiwan. Il nome di Mikhail Andropov sarebbe già comparso in precedenti minacce rivolte a emittenti televisive europee e in comunicazioni relative ad allarmi bomba su numerosi voli.

Le forze dell'ordine sono impegnate nelle verifiche, con il supporto degli artificieri e della Polizia Postale, per accertare l'eventuale presenza di dispositivi esplosivi e ricostruire la provenienza delle comunicazioni.

Campania, allarme a Napoli e provincia: evacuazioni anche a Benevento e Ariano Irpino

Particolarmente numerose le segnalazioni in Campania. A Napoli e provincia diversi istituti sono stati evacuati dopo la ricezione della comunicazione minatoria. Secondo le prime informazioni in possesso dei Carabinieri, gli allarmi hanno interessato scuole situate in varie zone del capoluogo, dal centro cittadino a Monte di Dio e al Vomero, oltre a istituti della provincia, tra cui quelli di Torre Annunziata e Castello di Cisterna.

Dopo le segnalazioni, sono scattate le procedure di evacuazione per consentire alle forze dell'ordine di effettuare tutti gli accertamenti necessari.

Segnalazioni anche a Benevento, dove è stato interessato il Liceo Classico, e ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, nell'istituto comprensivo statale "Giulio Lusi" nel rione Martiri e alla scuola media Mancini, in località Cardito.

Anche qui l'allarme ha richiesto l'attivazione delle procedure di sicurezza. Due volanti attive. Gli uomini guidati dal vice questore Giulio Masini hanno agito con discrezione senza generare partricolare allarme sociale tra gli studenti, rimasti nelle classi. Lezioni regolari durante le ispezioni senza alcuna sospensione.

Tra le ipotesi investigative al vaglio figura quella di un'azione coordinata di procurato allarme, realizzata attraverso tecniche di falsificazione degli indirizzi di posta elettronica, il cosiddetto email spoofing, che consentirebbero di far apparire le comunicazioni come provenienti da determinati domini.

Al momento, le informazioni disponibili non confermano il ritrovamento di ordigni. Le verifiche proseguono nei diversi istituti coinvolti, mentre le autorità sono al lavoro per individuare i responsabili e chiarire la reale portata della minaccia.