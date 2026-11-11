Avellino, la poesia diventa un atto di gentilezza: appuntamento al Puck Lab Domenica 15 novembre il monologo di Mattia Parrella e un Open Mic Poetico aperto a tutti

La poesia come gesto di gentilezza, occasione di incontro e risposta culturale alla rabbia e alla violenza. È questo lo spirito di “Atto Gentile”, l'iniziativa che prenderà il via domenica 15 novembre 2026, alle ore 19, negli spazi del Puck Teatré Lab, in via Lenzi 7 ad Avellino.

L'appuntamento nasce dalla collaborazione tra Puck Teatré e la libreria indipendente L'angolo delle storie, con l'obiettivo di creare uno spazio aperto alla comunità, nel quale la parola poetica diventi uno strumento di condivisione, ascolto e partecipazione.

A ispirare il progetto è una celebre riflessione attribuita a Esopo: «Nessun atto di gentilezza, per quanto piccolo che sia, è mai sprecato». Un pensiero che gli organizzatori hanno scelto di trasformare in un'iniziativa culturale, partendo dalla convinzione che anche un verso, una storia o un momento di ascolto possano contribuire a migliorare le relazioni tra le persone.

La cultura come risposta alla rabbia e alla violenza

L'idea alla base di “Atto Gentile” è quella di rafforzare il ruolo delle associazioni culturali come punti di riferimento per il territorio.

In un contesto sociale spesso attraversato da tensioni, aggressività e difficoltà di comunicazione, gli organizzatori propongono una risposta che passa attraverso il teatro, la letteratura e la partecipazione diretta dei cittadini.

Non soltanto uno spettacolo da seguire, dunque, ma un'occasione per ritrovarsi e condividere emozioni, esperienze e riflessioni.

La scelta della poesia non è casuale. La parola poetica permette di raccontare sentimenti complessi, dare voce a esperienze personali e costruire un dialogo anche tra persone che non si conoscono.

Mattia Parrella porta in scena “A cosa serve la poesia”

La serata si aprirà con il monologo “A cosa serve la poesia”, a cura di Mattia Parrella.

Già dal titolo, lo spettacolo propone una domanda che accompagna da sempre la riflessione sull'arte e sulla letteratura: quale posto può avere la poesia nella vita quotidiana e quale significato conserva in una società dominata dalla velocità e dalla comunicazione immediata?

Il monologo rappresenterà il primo momento dell'incontro, introducendo il pubblico a una serata dedicata al valore delle parole e alla loro capacità di creare relazioni.

Un microfono aperto a chiunque voglia condividere i propri versi

Dopo il monologo sarà il momento dell'Open Mic Poetico, uno spazio aperto a chiunque desideri leggere o condividere un proprio testo.

Non sarà necessario essere poeti affermati o avere esperienze di lettura pubblica. L'invito è rivolto a tutti coloro che abbiano voglia di proporre un verso, un componimento o uno scritto inedito, purché ispirato alla poesia e allo spirito gentile dell'iniziativa.

Il microfono aperto diventerà così il cuore partecipativo della serata, offrendo la possibilità di passare dal ruolo di spettatore a quello di protagonista.

L'intenzione è valorizzare non soltanto la scrittura, ma anche il coraggio di condividere qualcosa di personale davanti agli altri, in un ambiente accogliente e dedicato all'ascolto.

Sarà il pubblico a premiare la poesia più apprezzata

L'iniziativa prevede anche un momento conclusivo di premiazione.

Al termine delle letture, infatti, il pubblico potrà esprimere la propria preferenza e scegliere la poesia o il testo che avrà maggiormente apprezzato.

Una formula che punta a coinvolgere direttamente i presenti e a rendere la serata un'esperienza collettiva, nella quale il riconoscimento nasce dall'ascolto e dalla partecipazione.

La premiazione non cambia lo spirito dell'appuntamento, che resta quello di offrire uno spazio di espressione libera, nel segno della gentilezza.

Domenica 15 novembre al Puck Teatré Lab: come partecipare

Il primo appuntamento di “Atto Gentile” è fissato per domenica 15 novembre 2026, a partire dalle ore 19, presso il Puck Teatré Lab di via Lenzi 7, ad Avellino.

Per ricevere informazioni e prenotare il proprio posto è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 351 9561462.

L'invito degli organizzatori è rivolto sia a chi desidera mettersi in gioco leggendo un proprio testo, sia a chi vuole semplicemente assistere e lasciarsi coinvolgere dalle parole degli altri.

Con “Atto Gentile”, il Puck Teatré Lab e L'angolo delle storie scelgono di aprire le porte alla città attraverso un gesto semplice: offrire tempo e spazio alla poesia, ricordando che anche la cultura può essere una forma concreta di gentilezza.