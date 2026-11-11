Meteo Avellino, arriva il ciclone Charles: pioggia e vento forte in Irpinia Il ciclone subtropicale attraverserà l'avellinese tra mercoledì e giovedì

Il ciclone subtropicale Charles, in arrivo dall'Atlantico, entrerà nel Mediterraneo e attraverserà l'Italia tra giovedì e venerdì, portando venti forti e piogge localmente abbondanti anche in Campania. Gli effetti dell'instabilità si faranno sentire fino al fine settimana.

Su Avellino, mercoledì 11 novembre, il cielo sarà molto nuvoloso, con qualche pioggia intermittente. Il peggioramento arriverà giovedì: i rovesci sono attesi tra il pomeriggio e la sera e non si esclude un temporale. Venerdì le nubi resteranno, con il rischio di brevi piovaschi. Sabato la situazione sarà simile.

Domenica il tempo potrebbe farsi più instabile, con rovesci e temporali anche intensi.

Le temperature saliranno fino a venerdì, con punte di 20-21 gradi. Sabato e domenica caleranno e le massime non supereranno i 13-14 gradi. I venti si rinforzeranno e il mare sarà da molto mosso ad agitato.