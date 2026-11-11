Ariano: espulso e rimpatriato in aereo a Roma dalla polizia All'uomo era stato già intimato dal questore di Avellino di lasciare il territorio nazionale

È stato accompagnato alla frontiera aerea ed espulso dal territorio nazionale un uomo di 39 anni residente ad Ariano Irpino al termine di un’operazione condotta dalla Polizia diretta dal vice questore Giulio Masini.

Il provvedimento è scattato a seguito di inottemperanza all’ordine del questore di Avellino Pasquale Picone, di lasciare il territorio nazionale a seguito di irregolarità rilevata. Numerose erano state le segnalazioni da parte di residenti e cittadini.

Lo straniero si era reso protagonista di plurimi episodi nel recente passato che hanno creato preoccupazione nel vicinato e nella cittadinanza locale.

E' stato sottoposto agli accertamenti di rito e in sinergia con l'ufficio immigrazione della questura di Avellino e la Prefettura, è stato emesso nei suoi confronti un decreto di espulsione.

Convalidato il provvedimento dall'autorità giudiziaria competente, gli agenti hanno scortato il 39enne presso lo scalo aeroportuale di Roma dove è stato imbarcato su un volo diretto verso il suo paese d'origine.