Avellino, Inchiesta su Casillo: ad incastrarlo l'appalto per le barelle In un'intercettazione l'importo pattuito e che avrebbe dovuto consegnare a Casillo

di Paola Iandolo

Ad incastrare l'ex senatore Tommaso Casillo anche un appalto (due lotti) relativo alla forniture delle barelle per le aziende sanitarie di Avellino e Salerno e un appalto relativo alla raccolta dei rifiuti a Somma Vesuviana. In merito agli appalti attenzionati dalla Dda di Napoli l’ex senatore a capo della partecipata della Regione Campania, che gestisce l’acquisto di beni e servizi per il Sistema Sanitario, avrebbe dovuto incassare mazzette per 120.000 euro e collegate ad appalti dal valore complessivo di circa 53,4 milioni. Le indagini sono state condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto di Napoli.

Le ipotesi di corruzioni

Il primo episodio riguarderebbe direttamente la sanità e si tratterebbe di una gara gestita da Soresa, da circa 23,8 milioni di euro, per il noleggio di barelle destinate alle strutture sanitarie campane. Secondo gli atti dell’inchiesta richiamati dall’agenzia, Casillo avrebbe concordato con Marco Langella una tangente da 100mila euro per favorire la società M.L. Sanity, riconducibile al gruppo imprenditoriale. Il presidente della centrale acquisti sarebbe inoltre intervenuto sui punteggi tecnici assegnati alle offerte, con l’obiettivo di indirizzare l’esito della procedura. Pur non avendo ottenuto i lotti inizialmente individuati, la società avrebbe poi conquistato i lotti 2 e 5, quelli relativi alle aree territoriali di Salerno e Avellino. Per ogni lotto ottenuto dalla M.L. Sanity - stando alle intercettazioni capatate dagli inquirenti tra padre e figlio Casillo, avrebbero dovuto cedere circa 50mila euro. Alla domanda del padre su quanto spetti, il figlio risponde: «Altri cinquanta a lotto» . Il 30 aprile 2026, secondo gli investigatori, Marco Langella si sarebbe presentato a casa di Casillo con una busta che, in base agli accertamenti, avrebbe contenuto proprio i 100mila euro pattuiti. Per l’accusa, sarebbe la prova dell’accordo corruttivo finalizzato a condizionare una gara pensata per le esigenze degli ospedali regionali.