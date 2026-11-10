Zangrillo: "Dobbiamo fare in modo che i giovani vivano nei propri luoghi" Il ministro da Torella dei Lombardi: "Il ripopolamento, passa anche attraverso lo smart working"

"Il ripopolamento delle aree interne passa anche attraverso il lavoro agile. Se utilizzato correttamente potrà essere una grande opportunità. E' uno degli strumenti che possiamo utilizzare. Certo la ricetta è un pò più complessa, lo smart working è solo uno degli ingredienti, ma certamente può aiutare molto e dare un contributo significativo".

Lo ha detto da Torella dei Lombardi il senatore Paolo Zangrillo, ministro per la pubblica amministrazione. Un convegno promosso dalla "Città dell’Alta Irpinia e il comune di Torella dei Lombardi all'interno del suggestivo Castello Candriano.

E' stata Rosanna Repole sindaco simbolo di Sant’Angelo dei Lombardi e presidente della Città dell’Alta Irpinia a dare il benvenuto al ministro, insieme ad Amado Delli Gatti, sindaco di Torella dei Lombardi e presidente della Comunità Montana “Alta Irpinia”, Antonio Vella, sindaco di Monteverde e presidente del consorzio dei servizi sociali Alta Irpinia, Fausto Picone, presidente della Provincia di Avellino e primo cittadino di Candida, Gianfranco Rotondi, deputato e già ministro per l’Attuazione del Programma ed altri sindaci ed amministratori del territorio.

In sala le massime autorità militari della provincia di Avellino. Tra le presenze più significative e prestigiose, quella del prefetto di Avellino Franca Fico da sempre particolarmente legata al territorio irpino e alle sue eccellenze.

"Il fattore principale per ripopolare le aree interne - ha affermato il ministro Zangrillo - è quello di avere istituzioni che funzionino. Mi riferisco alla mobilità, istruzione, sanità. Servizi che costituiscono sicuramente motivo di attrattività per le persone. Se un giovane si trova a vivere in un paese, dove non c'è nulla, tendenzialmente è portato ad abbandonare la sua realtà, per andare invece dove questi servizi vengono garantiti. Bisogna dunque creare le condizioni affinchè si possa garantire a tutte le realtà, quelle soprattutto più piccole, un sistema di servizi per spingere a vivere le persone nei propri luoghi".