Masterplan Valle Ufita: approvato il Piv in Regione: aree interne protagoniste "L’alta capacità e la stazione Hirpinia. Un treno che passa, a tre condizioni"

"Prende vita oggi il Masterplan della Valle Ufita. Un capolavoro per la rinascita delle aree interne. Grazie all’assessore Vincenzo Cuomo, al coordinamento scientifico che lo ha realizzato e quindi all'architetto Adele Picone in primis, al consigliere della Regione Campania, Capogruppo Pd, Maurizio Petracca che da anni ci accompagna con impegno in questo magnifico percorso, e a tutti i sindaci e tecnici che con impegno hanno contribuito al lavoro".

Così il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, al termine della "Conferenza di pianificazione" del "Masterplan di Valle Ufita" tenutasi questa mattina in Regione Campania.

"Il programma integrato di valorizzazione (Piv) della Valle dell’Ufita - spiega Spera in qualità di coordinatore tecnico del Masterplan - rappresenta un territorio che può essere preso da esempio in quanto rappresenta un’area interna caratterizzata da una struttura insediativa diffusa, da importanti potenzialità infrastrutturali e produttive, ma anche da criticità strutturali che richiedono un approccio strategico unitario.

È stata condotta un’azione di concertazione tra gli attori del territorio per superare la scala locale, delineando i contorni di quello che dovrà essere un progetto territoriale condiviso, volto a integrare mobilità, sviluppo economico, welfare, paesaggio e governance (Delibera regionale 148/2023, con approvazione di un protocollo d’Intesa tra i sindaci dei comuni interessati).

Il Piv non è teso a individuare nuove infrastrutture stradali o servizi localizzati, l’obiettivo è quello di definire una visione complessiva del futuro della Valle, intesa come sistema di insediamenti integrati e di paesaggi connessi, è configurare un territorio abitabile e produttivo, in cui le reti di mobilità siano intrecciate con quelle ambientali, economiche e sociali, secondo logiche di complementarità e non di mera giustapposizione.

Per dare forma e spazializzazione a questi obiettivi, è necessario mettere in atto una metodologia fondata su un approccio trans-scalare e partecipativo. Il progetto Cura ha individuato il Piv della Valle dell’Ufita come una delle linee su cui concentrare l’azione progettuale e di ricerca.

I quadri conoscitivi costituiscono la base per una costruzione collettiva di visioni, strategie e interventi, attraverso l’articolazione di obiettivi strategici e progetti-innesco, traiettorie di trasformazione e progetti pilota, per individuare, nella costellazione di paesi e territori, un reticolo di connessione, una struttura rizomatica di legami tematici, capace di potenziare le specificità dei luoghi e di attivare sinergie tra diversi livelli istituzionali e settoriali.

In questo senso, il Piv della Valle dell’Ufita si propone come un dispositivo di governance territoriale innovativo, in grado di tradurre la programmazione regionale e paesaggistica in pratiche progettuali efficaci e condivise, ponendo le basi per un futuro sostenibile, coeso e competitivo per l’intero sistema territoriale.

Quindi il Masterplan per costruire un protagonismo sociale che modifichi radicalmente il rapporto tra cittadini e amministratori. Non c’è solo l’economia... Le grandi opere da realizzarsi come la Lioni-Grottaminarda, Stazione Hirpinia e la Piattaforma logistica con la loro portata impattante non devono restare "cattedrali nel deserto".

E come ha scritto su un’altra città Ugo Morelli "sarebbe particolarmente importante analizzarle dal punto di vista del dialogo che stabiliscono con la città e la sua vita sociale e culturale".

Il paesaggio si sa, se non è considerato solo lo sfondo delle azioni e degli interessi, e soprattutto se non è considerato qualcosa da vendere, è soprattutto uno spazio di vita. Come abbiamo più volte sostenuto, il paesaggio è cultura, socialità, accessibilità, luogo di incontro, di scambio e di possibilità esperienziale intergenerazionale.

Di qui la proposta di Piv delle Università indica alcune direttrici per la valorizzazione dell’Alta Capacità nel quadro di lo sviluppo del territorio come polo per l’Irpinia.

"L’alta capacità e la stazione Hirpinia non costituiscono un valore in sé. Diventeranno valore per il territorio dell’area vasta e non solo. Un treno che passa, a tre condizioni:

1. Che vi siano trasformazioni locali in grado di attrarre chi passa e riconosce il valore specifico del luogo e delle sue offerte di economia, di cultura, di ospitalità e di scoperta.



2. Che sia un’opportunità per muoversi, studiare, lavorare e crescere sia per i cittadini di dell’area vasta che per chi viaggia con i treni dell’Alta Capacità per affari, interessi, attrazioni, cultura e incontri.



3. Che non serva solo a partire per emigrare o per spedire merci che non sono coerenti con le economie specifiche del territorio e con la loro valorizzazione".