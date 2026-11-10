Il prefetto Franca Fico in visita al Comando Provinciale della Finanza Incontro istituzionale alla caserma “Sten. M.O.V.M. Attilio Corrubia”

Una visita all'insegna della collaborazione istituzionale e della condivisione degli obiettivi di tutela della legalità. Nella mattinata di oggi, 10 novembre 2026, il Prefetto di Avellino, Franca Fico, ha fatto visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Ad accogliere l'Autorità, presso la caserma “Sten. M.O.V.M. Attilio Corrubia”, è stato il Comandante Provinciale, Colonnello Leonardo Erre, dopo la tradizionale resa degli onori di rito.

La visita è proseguita con un briefing istituzionale al quale hanno preso parte i Comandanti di tutti i Reparti dipendenti della provincia e una rappresentanza del personale in servizio presso la sede. Nel corso dell'incontro sono stati illustrati al Prefetto l'organizzazione delle Fiamme Gialle in Irpinia, sotto il profilo logistico, operativo e delle risorse umane, nonché il quadro delle principali dinamiche dei fenomeni illeciti di natura economico-finanziaria che interessano il territorio provinciale.

Un momento di approfondimento e confronto che ha consentito di fare il punto sulle attività svolte dal Corpo e sulle sfide che quotidianamente impegnano i finanzieri nella prevenzione e nel contrasto delle violazioni economiche e finanziarie.

Nel corso dell'incontro, il Prefetto Franca Fico ha espresso il proprio vivo ringraziamento e il profondo apprezzamento per l'impegno costante delle Fiamme Gialle irpine a presidio della legalità. L'Autorità ha inoltre evidenziato il ruolo strategico della Guardia di Finanza nella salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, sottolineando in particolare l'importanza della sua azione in ambito economico-finanziario, fondamentale per proteggere e sostenere il tessuto sociale ed economico della comunità locale.

Al termine della visita, il Colonnello Leonardo Erre ha ringraziato il Prefetto per la vicinanza e l'attenzione dimostrate nei confronti del Corpo, evidenziando il valore della collaborazione e della costante sinergia tra la Guardia di Finanza e la massima Autorità di Governo sul territorio provinciale.

Un incontro che conferma, dunque, l'importanza del dialogo tra le istituzioni e della cooperazione tra gli organi dello Stato, elementi essenziali per rafforzare il presidio di legalità e garantire la tutela degli interessi della collettività irpina.