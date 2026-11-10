Altavilla, spaccio di droga: Marino Number One ha reso dichiarazioni spontanee Ha detto di non aver mai fatto parte di alcuna associazione e di non conoscere dei presunti sodali

di Paola Iandolo

Roberto Marino alias "Number One" narcotrafficante di Altavilla Irpina - ritornato in carcere dopo il blitz eseguito nella notte dei carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo provinciale - per un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del Tribunale di Napoli in una indagine diretta dalla Dda, stamattina davanti al gip ha reso dichiarazioni spontanee per respingere l'accusa di far parte del gruppo. Assistito dall’avvocato Valeria Verrusio, Marino ha affermato di «non aver mai fatto parte di alcuna associazione» e di «non conoscere nessuno dei presunti sodali». Ha ammesso soltanto «qualche sporadico contatto» con una, al massimo due persone tra quelle indicate come correi, precisando che «non si è mai verificato nessun tipo di contatto con finalità di natura associativa». Bartolomeo Di Matola, 34 anni, di San Martino Valle Caudina, il secondo irpino finito in carcere, stamattina davanti al gip si è avvalso della facoltà di non rispondere. Non è escluso che facciano ricorso al Riesame.

Le accuse



Per la DDa loro due insieme ad una terza persona Benito Colavecchia di Airola sarebbero i promotori e gli organizzatori dell'associazione a delinquere e gestivano le piazze di spaccio a Montesarchio e dintorni, provvedendo ad approvvigionamenti di cocaina da cedere ai pusher stabilmente inseriti nell'associazione. In tutto sono una dozzina le persone colpite da una misura - nove in carcere e tre ai domiciliari - tra Altavilla Irpina, San Martino ed altri centri sanniti. Trentadue, complessivamente, gli indagati: tra loro anche due carabinieri nei confronti dei quali sono state prospettate le ipotesi di corruzione, falso - per i rapporti con un informatore -, accesso abusivo alla banca dati Sdi e rivelazione di segreti d'ufficio.

L'indagine

L'attività investigativa, che riguarda fatti dal gennaio 2023, è stata supportata da intercettazioni telefoniche, ambientali (in alcune auto e in carcere), dalle immagini registrate da alcune telecamere e dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Secondo le prime indiscrezioni, il mirino degli inquirenti è stato puntato su un 'giro' di cocaina, con le ipotesi, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio e spaccio di stupefacenti,tentata estorsione ed estorsione. A detta dell'accusa, dosi preparate e poi vendute nelle piazze caudine e non solo, con azioni di natura intimidatoria ai danni di coloro che non avrebbero provveduto al pagamento della 'roba'. Gli indagati sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Pierluigi Pugliese, Valeria Verrusio, Angelo Leone, Claudio Barbato, Vittorio Fucci.

I contatti

E' inoltre emerso che stoccaggio, taglio, pesatura e confezionamento degli stupefacenti venivano eseguiti tra abitazioni private e garage.

Grazie alla copertura offerta da un negozio che vende prodotti sanitari e ortopedici, è ancora emerso, gli indagati veicolavano messaggi criptati e organizzavano riunione operative e la custodia del denaro. Frequenti erano infine i contatti tra gli indagati ed esponenti della camorra locale che si occupava delle azioni intimidatorie finalizzate al recupero dei crediti della compravendita della droga.