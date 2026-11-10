"Le truffe hanno fretta, tu no": sinergia tra Comune e Prefettura ad Avellino Al centro del messaggio tre indicazioni: fermarsi, verificare e chiedere aiuto

Contrastare le truffe ai danni delle persone anziane attraverso l’informazione, la prevenzione e la diffusione di comportamenti utili a riconoscere i tentativi di raggiro.

È questo l’obiettivo dell’iniziativa presentata questa mattina nella sala stampa del comune di Avellino, alla presenza dell’assessore alla cultura Luca Cipriano e dell’assessore alle politiche sociali Sergio Trezza.

La campagna, dal messaggio «Le truffe hanno fretta. Tu no», punta a richiamare l’attenzione su un aspetto ricorrente nelle modalità utilizzate dai truffatori: la pressione esercitata sulle vittime attraverso la paura, la fiducia o il senso di urgenza, per indurle ad agire rapidamente e senza le necessarie verifiche. I raggiri possono avvenire di persona, attraverso telefonate oppure tramite messaggi.

Il materiale informativo distribuito nell’ambito del progetto propone tre semplici indicazioni: fermarsi, verificare e chiedere aiuto. Non agire sotto pressione, prendersi il tempo necessario per valutare la situazione, controllare persone, richieste e comunicazioni attraverso canali ufficiali e confrontarsi con qualcuno di fiducia sono i comportamenti suggeriti per evitare di cadere in trappola. In caso di pericolo immediato, l'invito è a contattare il numero unico di emergenza 112.

La campagna mette inoltre a disposizione alcuni riferimenti utili: il 112 per le emergenze, il numero 0825 34103 della Polizia postale e il consiglio di contattare direttamente la propria banca per segnalare operazioni sospette o bloccare una carta attraverso i recapiti ufficiali.

L’iniziativa rientra nel progetto di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani, finanziato dal Ministero dell’Interno attraverso l’apposito Fondo e promosso dalla Prefettura di Avellino e dal Comune di Avellino. La finalità è rafforzare la consapevolezza dei cittadini, fornendo strumenti pratici per riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose e sapere a chi rivolgersi.

Il messaggio è diretto: di fronte a una richiesta inattesa o a una situazione che genera allarme, non bisogna lasciarsi condizionare dalla fretta. Fermarsi, verificare e chiedere aiuto può fare la differenza.