Ariano: "Ireneo Vinciguerra. Il socialista, il resistente, il costituente" La sezione arianese di Avanti Psi celebra la memoria di uno dei padri costituenti

La sezione arianese di Avanti Psi celebra la memoria di uno dei padri costituenti, ricordando che ottanta anni or sono veniva convocata per la prima volta l'assemblea costituente il cui impegno avrebbe portato alla promulgazione della costituzione repubblicana, documento fondativo del Paese, a cui, in più occasioni, gli Italiani hanno dimostrato la propria adesione ed il proprio attaccamento.

A quella assemblea la città di Ariano non fu estranea. L’avvocato Ireneo Vinciguerra, illustre concittadino, partecipò ai suoi lavori con competenza giuridica e passione politica. Dai suoi interventi traspare la convinzione, senza mai rinunciare alla propria identità politica, che solo una solida e coerente architettura istituzionale avrebbe consentito alla pluralità culturale e politica della neonata repubblica di svilupparsi e convivere in un consesso di democrazia matura.

I lavori saranno aperti da Roberto Cardinale coordinatore cittadino di Avanti Psi e proseguiranno con i saluti istituzionali del sindaco di Ariano Irpino Mario Ferrante, Pasquale Moscatelli, storico esponente del partito socialista arianese delineerà un ritratto storico e politico dell’illustre compagno di partito.

Punto di vista privilegiato sarà quello di Andrea Covotta noto giornalista e responsabile di Rai Quirinale, conclusione affidata a Enzo Maraio segretario nazionale del Psi nonché assessore al turismo e alla digitalizzazione della Regione Campania. Modererà l’incontro l'attivissima e chiara Maria Elena De Gruttola.