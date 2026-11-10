Avellino: venerdì ulteriori dettagli sullo stadio "Partenio-Lombardi" Conferenza stampa per la proprietà del club irpino con il gruppo operativo del progetto

Venerdì alle 11 sarà conferenza stampa per l'U.S. Avellino. Il presidente del club irpino, Angelo Antonio D'Agostino, l'avvocato Marco Monaco e il progettista della Gau Arena, l'architetto Riccardo Cefarelli, illustreranno il progetto presentato al Comune di Avellino per la ricostruzione dello stadio "Partenio-Lombardi". Dopo la pec inviata all'Ente di Piazza del Popolo e nei giorni in cui l'amministrazione comunale sta valutando la proposta formulata dalla società sportiva con i propri dirigenti e i propri tecnici, l'U.S. Avellino svelerà ulteriori dettagli, proprio al "Partenio-Lombardi", nella sala stampa, sul progetto legato a un nuovo impianto sportivo su contrada Zoccolari.

Faticanti e Moruzzi con l'Italia Under 21

Nel frattempo, la squadra riprenderà la preparazione nel pomeriggio con diverse sedute a porte aperte lungo la pausa Nazionali. Nesta non potrà contare su Faticanti e Moruzzi, convocati dall'Italia Under 21 come nella precedente sosta del campionato.