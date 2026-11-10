Avellino: venerdì ulteriori dettagli sullo stadio "Partenio-Lombardi"

Venerdì alle 11 sarà conferenza stampa per l'U.S. Avellino. Il presidente del club irpino, Angelo Antonio D'Agostino, l'avvocato Marco Monaco e il progettista della Gau Arena, l'architetto Riccardo Cefarelli, illustreranno il progetto presentato al Comune di Avellino per la ricostruzione dello stadio "Partenio-Lombardi". Dopo la pec inviata all'Ente di Piazza del Popolo e nei giorni in cui l'amministrazione comunale sta valutando la proposta formulata dalla società sportiva con i propri dirigenti e i propri tecnici, l'U.S. Avellino svelerà ulteriori dettagli, proprio al "Partenio-Lombardi", nella sala stampa, sul progetto legato a un nuovo impianto sportivo su contrada Zoccolari.
Faticanti e Moruzzi con l'Italia Under 21
Nel frattempo, la squadra riprenderà la preparazione nel pomeriggio con diverse sedute a porte aperte lungo la pausa Nazionali. Nesta non potrà contare su Faticanti e Moruzzi, convocati dall'Italia Under 21 come nella precedente sosta del campionato.